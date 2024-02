Atletas celebram incentivo ao esporte amazonense por meio do Programa Pelci

Pelci conta com o total de 63 núcleos em Manaus e seis polos no interior do estado

Manaus (AM) – O Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), do Governo do Amazonas, abre portas para jovens que sonham com a oportunidade de ingressar em uma modalidade esportiva. A iniciativa é ponto de partida para novos talentos como Jakson Gabriel Feitosa, que almeja ser jogador de futsal, e Maria Letícia, apaixonada por ginástica artística.

Ansioso para iniciar as aulas de futsal, Jakson Gabriel Feitosa, de 14 anos de idade, é um dos novos alunos da modalidade na Vila Olímpica de Manaus. “Estou muito feliz por essa oportunidade de entrar no Pelci. Eu não tinha condições de entrar em uma escolinha de futebol particular, mas apareceu essa chance. Estou com muita expectativa para o início dos treinos, agradeço ao Governo do Amazonas”, falou o atleta.

Mãe de Maria Letícia, de 7 anos, Aline Castro matriculou sua filha na ginástica artística. “Estou bem contente de ter conseguido a vaga e feliz por essa oportunidade que o governo está dando. Que minha filha possa prosseguir e se realizar na ginástica”, concluiu.

“O esporte é o divisor de águas na vida de toda a criança. É o esporte que prepara nossos jovens para um futuro em sociedade, promovendo a competição saudável, o companheirismo e a disciplina. Com isso estamos trabalhando para sempre proporcionar o maior número de vagas aos novos atletas mirins”, destacou Jorge Oliveira, Secretário Estadual do Desporto e Lazer (Sedel).

Matrículas 2024

O Pelci conta com o total de 63 núcleos em Manaus e seis polos no interior do estado, que atendem cidades como Codajás, Envira, Fonte Boa, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. As inscrições para o programa começaram na segunda-feira (5) e se estendem até a próxima quinta-feira (8), ou até que os números de vagas sejam preenchidos.

Para inscrever crianças e jovens no Pelci, os responsáveis devem dirigir-se ao núcleo de sua escolha, munidos dos seguintes documentos (original e cópia): RG do atleta e do responsável, comprovante de residência atual, declaração de escolaridade e uma foto 3×4 do candidato.

