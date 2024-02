TV Lar comemora 60 anos no Amazonas e apresenta inovações e novas parcerias

Em meio à Belle Époque, Junior Azevedo via a oportunidade de realizar um sonho. Quando ainda não havia nem repetidores de canais na região, a TV Lar foi pioneira na importação de televisores preto e branco para a Região Norte. Desde sua fundação, 6 de fevereiro de 1964, até o momento, são 6 décadas de história e renovação que marcaram o Amazonas.

A comemoração dos 60 anos, nesta quinta-feira (8), foi marcada por diversas novidades: inovações do slogan e logomarca, apresentações de promoções e sorteios aos consumidores em homenagem ao sexagésimo aniversário do Grupo e também, o foco do evento, a renovação da parceria entre o Amazonas FC e o Grupo TV Lar.

O atual presidente, Antônio Azevedo, filho do fundador Junior Azevedo, completa seu discurso evidenciando a geração de emprego e a quantidade de empregos gerados aos colaboradores com mais de 1000 famílias beneficiadas que fazem parte do grupo. A TV Lar se faz presente em mais de 70 lojas na Região Norte, em estados como Amazonas e Roraima.

“A nossa jornada tem sido marcada por dedicação, inovação e um firme compromisso com a região Amazônia”, declarou Antônio Azevedo.

O atual presidente reforça muito o papel de serviço prestado à população. Antônio Azevedo retoma, em discurso, legado emblemático de seu pai: ‘Quem não vive para servir, não serve para viver’

Essa parceria é muito celebrada pelo presidente do Clube, Wesley Couto. Em entrevista ao Em Tempo, declara que se sente muito feliz por essa parceria e afirma que a parceria iniciou-se ainda quando o clube estava na série C do Brasileirão e que a TV Lar “acreditou no projeto” para que o clube pudesse alcançar mais uma etapa no Campeonato Brasileiro. Veja a entrevista na íntegra

A comemoração também contou com a presença de figuras importantes no cenário social e econômico do Amazonas, como a participação de presidente da Câmara de Dirigentes Lojista (CDL) de Manaus, Ralph Assayag, que reforçou o valor do comércio para a movimentação econômica do estado e para geração de empregos.

Leia mais

Representantes da indústria, comércio e serviços se planejam para cheia e vazante no Amazonas

Liquidação: TVLar promove o esperado saldão “Bota Fora” para 2024 no Amazonas