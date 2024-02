AMZ Tech abre inscrições para treinamentos gratuitos na área de tecnologia, em Manaus

Manaus (AM) — A AMZ Tech, empresa do Grupo Info Store, está com inscrições abertas para treinamentos na área de Tecnologia, neste mês de fevereiro. Os cursos são gratuitos e voltados para empreendedores e técnicos do segmento.

Neste mês, as atividades ocorrem sempre aos sábados, às 10h, de forma on-line. Os interessados podem se inscrever pelo número (92) 98633−2878.

O treinamento, neste sábado (10), será sobre os produtos da chamada linha branca, sendo os eletrodomésticos, como geladeira, fogão e máquina de lavar roupas. Os participantes vão conhecer as principais novidades e tendências do segmento.

Já no dia 17 de fevereiro, a aula será sobre ar-condicionado convencional e inverter. O objetivo é apresentar as vantagens do inverter, principalmente no que diz respeito à economia de energia. Dessa forma, os empreendedores e técnicos podem orientar melhor os clientes no momento da compra.

O último treinamento será no dia 24 de fevereiro. Os participantes vão conhecer a linha de produtos da Rhadium, marca do Grupo Info Store na linha de itens de tecnologia para soluções inteligentes.

A AMZ é voltada ao atendimento a empreendedores, atuando na distribuição de produtos de tecnologia. A empresa é representante oficial de marcas como Hikvision, referência em segurança eletrônica, e JBL, autoridade global em áudio. Além disso, a AMZ oferece amplo catálogo de produtos e estoque à pronta-entrega.

*Com informações da assessoria

