Trânsito de Manaus sofre mudanças no final de semana de Carnaval; confira

Manaus (AM) — Em mais um fim de semana carnavalesco, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vai colocar o “bloco” nas ruas com agentes de Trânsito e fiscais de Transporte, para orientar motoristas e usuários do transporte sobre interdições no trânsito e melhores caminhos para chegar aos festejos.

Um dos eventos onde as equipes do IMMU estarão presentes será na Banda do Educandos, que inicia no sábado (1) e segue até terça-feira (13). As interdições em vias próximas à avenida Rio Negro – o popular Amarelinho – iniciam às 14h e se estendem até a 1h do dia seguinte e atingem as vias: avenida Rio Negro, entre avenida Leopoldo Péres e rua Amâncio de Miranda; e rua Inocêncio de Araújo, entre avenida Rio Negro e rua Manoel Urbano.

Os veículos que trafegam pela avenida Leopoldo Péres e rua Vista Alegre, em direção ao Amarelinho ou à ponte de Educandos, devem acessar a rua Manoel Urbano, ao lado da usina Americana, converter à esquerda e, ao lado da igreja, converter à direita para a rua Inocêncio de Araújo em direção à ponte de Educandos.

Os condutores que trafegam pela rua Amâncio de Miranda em direção à avenida Leopoldo Péres ou à rua Vista Alegre, devem acessar a rua Inocêncio de Araújo à esquerda (sorveteria) seguir para a ponte de Educandos, converter à direita para a rua Isabel, à direita para a rua José Paranaguá e à esquerda para a avenida Lourenço da Silva Braga em direção ao bairro de Educandos.

Quanto ao transporte público, linhas que atendem o bairro Educandos terão seus itinerários alterados conforme esquema abaixo:

As linhas 704, 705 e 706: Ida: Normal até a avenida Leopoldo Peres, avenida Humaitá, avenida Carvalho Leal, avenida Lourenço Braga, rua dos Andradas, rua Izabel, rua Quintino Bocaiúva, Normal.

Linha 010: Volta: Normal até a avenida Pres. Kennedy, avenida Leopoldo Péres, avenida Lourenço da Silva Braga, avenida Leopoldo Neves, Normal.

Linhas 004, 706, 711: Volta: Normal até a rua dos Andradas, avenida Lourenço da Silva Braga, avenida Leopoldo Péres, avenida Rio Negro ou avenida Pres. Kennedy, Normal.

Mais interdições

O ‘Carnaval do Povão’, que ocorre na alameda Alphaville, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte, no sábado, 10, e domingo, 11, também receberá apoio das equipes de trânsito. As interdições no local acontecem 16h e 23h30 atingindo a alameda Alphaville, rua Perimetral e rua Ivaiporã.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, afirmou que os eventos terão total apoio do órgão. “Teremos agentes de trânsito monitorando os locais, de modo que todo mundo tenha orientação de nossas equipes”, destacou.

Além dos dois eventos, o IMMU manterá apoio às demais bandas de grande porte, programadas para ocorrer durante o fim de semana até a quarta-feira. O suporte será por meio de monitoramento e apoio à travessia de pedestres. Terão atenção especial pelo volume de público, as bandas: Banda do Axerito; Banda do Vieiralves; Banda do Parque 10; Banda das Piranhas; e Banda do Galo.

*Com informações de Assessoria

Leia mais:

Amom anunciará pré-candidatura à Prefeitura de Manaus depois do carnaval, afirma Plínio Valério

Wilson Lima inaugura Escola Pública de Trânsito, primeira do Brasil com programa para menores