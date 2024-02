Homem desaparece no bairro Cidade de Deus na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) — Valdeilson de Oliveira Belém desapareceu no último domingo (4), por volta das 22h, após sair de sua casa na rua Martim Pescador, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), busca informações sobre o paradeiro de Valdeilson Belém.

A Polícia Civil destaca que o apoio da população por meio do compartilhamento das imagens de pessoas desaparecidas, principalmente nas redes sociais, é primordial para localizá-las.

Em caso de identificação do paradeiro de Valdeilson de Oliveira Belém, informações devem ser repassadas pelo número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informações da PC-AM

