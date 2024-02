Linhas de financiamento da Afeam oportunizam geração de emprego e renda para famílias

Manaus (AM) — Empreendedores amazonenses têm conquistado novas oportunidades de renda e expandido seus negócios com o apoio do Governo do Estado através das linhas de financiamento de crédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). No último dia 8, o governador Wilson Lima anunciou a abertura do crédito para o ano de 2024, que conta com orçamento de R$ 286,5 milhões.

Seja em qualquer ramo de atividade profissional, os empreendedores estão obtendo resultados promissores em seus empreendimentos. O empreendedor Victor Gonzales, 36, ampliou a estrutura física e a quantidade de funcionários de sua empresa que atua no ramo de alimentação, no bairro Parque Dez, zona centro-sul.

“Com a linha de crédito, pudemos realizar um sonho. Saímos de uma estrutura simples para uma maior, onde conseguimos atender os nossos clientes com qualidade e conforto. Além disso, contratamos mais pessoas. Se não fosse a Afeam, não conseguiríamos ter feito essa melhoria”.

Expansão dos negócios é o foco do empreendedor Anderson Silva, 47, que tem uma loja de conserto e de vendas de peças e acessórios para motocicletas, no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Com o financiamento da Afeam, ele pretende abrir uma nova unidade ainda este ano.

“Estamos expandindo. Antes tínhamos dois funcionários, e hoje temos 15, e já estamos planejando abrir uma nova loja em outro local. É muito importante essa participação do Governo junto aos micros e pequenos empreendedores que estão crescendo através dessa linha de crédito”.

Orçamento

Segundo a Afeam, o orçamento deste ano está dividido em R$ 142 milhões destinados ao microcrédito; R$ 80 milhões para o crédito de varejo; e R$ 44,5 milhões para o crédito rural. Para esses três, o recurso do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES) soma R$ 266,5 milhões. Outros R$ 20 milhões estão reservados para crédito a médias empresas, totalizando R$ 286,5 milhões.

“A agência de fomento atende desde o pequeno negócio, seja um pequeno borracheiro ou uma pequena indústria do distrito industrial do transporte. Estamos na estratégia de política de geração de emprego e renda, em que o governador tem determinado, desde 2019”, disse o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinícius Castro.

Credibilidade

Em 2023, a Afeam alcançou o primeiro lugar, entre as agências de fomento no Brasil, ao realizar mais de 14 mil operações de microcrédito (com operações até R$21 mil), somando R$ 128,5 milhões em recursos aplicados. A média nacional é de 8 mil aplicações e de R$ 55 milhões em investimentos.

Ao todo, somente na gestão Wilson Lima (2019-2023), são mais de 67,9 mil operações e mais de R$ 491,3 milhões investidos nessa modalidade.

Acesso ao crédito

Todo processo do crédito é feito de forma on-line, por meio do Portal do Cliente no site da Afeam (www.afeam.am.gov.br) ou por meio de parceiros técnicos (Idam, ADS, FPS, Detran/AM, Amazonastur, Setemp, Cetam, Sejusc, Seas, Ciama, Jucea/AM, Sebrae/AM, Senai e Senac).

