Mulher é atingida por carro atravessar avenida; veja o vídeo

Manaus (AM) — Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher foi atingida e arremessada, nesta sexta-feira (9), enquanto atravessava a rua em frente ao Fórum Ministro Henoch Reis, no Bairro do Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

A mulher não identificada estava tentando atravessar a Avenida quando de repente é surpreendida por um veículo vermelho do modelo Uno. Pedestre que estava próximo à vítima prestou apoio no momento do acidente. Veja o vídeo:

Em Manaus, mulher tenta atravessar rua e é atingida por carro; veja vídeo. pic.twitter.com/E7iP9PGIHN — Portal Em Tempo (@emtempofb) February 10, 2024

O motorista socorreu a mulher encaminhada para uma unidade hospitalar da cidade. Até o momento, não se sabe informações do estado de saúde da vítima.

