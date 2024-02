Gatos podem pegar dengue?

Estamos vivendo um período crítico com o aumento do número de casos da dengue. Muitas pessoas sofrendo com a doença, e uma porção de tutores com dúvida sobre seus gatos… “Será que meu gato pode pegar dengue?”

Duvida valiosa essa, mas pesar de os mosquitos Aedes aegypti, responsáveis pela transmissão da dengue, picarem cães e gatos, esses animais não são suscetíveis à doença da mesma forma que nós humanos somos. Isso é um grande um alívio para todos nós e alivia a preocupação com a saúde dos nossos companheiros felinos.

Entretanto, a tranquilidade não deve ser motivo para a diminuição da vigilância. É crucial manter o ambiente limpo e livre de possíveis criadouros do mosquito, como recipientes com água parada, por exemplo. Essa prática visa resguardar a nossa saúde e também a saúde da comunidade, afinal precisamos cuidar dos nossos pets, e a prevenção é a estratégia mais eficaz no combate ao vetor da dengue.

Apesar disso, é importante manter nossos pets protegidos contra outras enfermidades transmitidas por mosquitos que, sim, podem afetar animais de estimação. Dentre elas, temos a dirofilariose, conhecida também como verme do coração, uma zoonose grave (pode ser transmitida para os seres humanos), que leva cães e gatos à morte. A Dirofilariose é transmitida por mosquitos de várias espécies, inclusive o Aedes aegypti!

Outra doença, é a leishmaniose, uma doença causada pelo protozoário do gênero Leishmania spp, transmitida por outra espécie de mosquito, o mosquito-palha (Lutzomyia longipalpis).

Essas duas doenças, apesar de ocorrerem em menor frequência em gatos, devem ser prevenidas com a utilização de coleiras repelentes compradas em pet shops e possuem durabilidade de 8 meses.

E além delas, ainda temos a alergia atópica, que também pode ser causada pela picada de qualquer tipo de mosquito, e tem como sintomas coceiras, dor, vermelhidão e inchaço, especialmente nas orelhas. Um repelente de tomada já ajuda bastante a amenizar a situação dos animais atópicos.

Desta forma, embora a dengue não represente uma ameaça direta para os animais, a prevenção e o controle do mosquito Aedes aegypti são fundamentais para a saúde pública e o bem-estar social, afinal, cuidar de nós e da comunidade é zelar por todos os animais.

