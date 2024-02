Confira opções de filmes para assistir no cinema durante o Carnaval em Manaus

Manaus (AM) – Comédias, suspense, dramas, filmes de aventura e infantis. A Cinépolis do Shopping Ponta Negra, localizada na Zona Oeste de Manaus, está com 15 opções de filmes em cartaz para todos os tipos de público. O local funcionará durante todo o feriado de carnaval.

Além da aquisição de ingressos na bilheteria, é possível fazer a reserva pela internet, no site da Cinépolis – Shopping Ponta Negra, pelo link.

Uma das opções para o público de Manaus é o sucesso brasileiro “Minha Irmã & Eu”, com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck. O longa é uma das sensações do cinema nacional dos últimos anos e já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores.

Outra produção brasileira de destaque em cartaz é a continuação “Nosso Lar 2 – Os Mensageiros”, com Edson Celulari. A produção já foi vista por mais de 1 milhão de espectadores.

Com 11 indicações ao Oscar, “Pobres Criaturas” segue em exibição. O filme estrelado por Emma Stone vem arrancando elogios de crítica e é sucesso em premiações internacionais. O longa ganhou o Leão de Ouro, no Festival Internacional de Cinema de Veneza, e o Globo de Ouro como Melhor Filme e Melhor Interpretação Feminina – de Emma Stone.

Outras opções em cartaz são “Baghead: A bruxa dos Mortos”, “Anatomia de uma queda”, “A Cor Púrpura”, “Todos Menos Você”, “Peppa Pig – Festa no Cinema”, “Argylle, o Superespião”, “O Mal que nos habita”, “Wish: O poder dos desejos”, “Vidas Passadas”, “Aquaman 2: O Reino Perdido”, “Patos”, “Marsha e o Urso: Diversão em dobro”.

