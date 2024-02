Bloco da Fervo 2024 reúne 9 atrações nesta terça de carnaval em Manaus

O Bloco da Fervo 2024 acontece nesta terça-feira (13) no Espaço Via Torres, localizado na Avenida das Torres, Zona Norte de Manaus. A festa começa a partir das 16h e vai contar com nove atrações que prometem animar o foliões.

Conforme a produção do evento, está sendo preparado um ambiente cheio de cores, alegria, diversidade e música boa para fazer o público “ferver” neste carnaval. Veja atrações abaixo:

Rebecca Grana

Bateria Show da Aparecida

Gabriel Sidrone

Guetta

Rafa Militão

Ariana Paes

Ordy

DJ RayRay

Naomy Lopes

Os ingressos estão disponíveis pela internet e na Loja Ótica Veja do Manauara Shopping. A organização ressalta que o evento para maiores de 18 anos.

Leia mais

Cauxi Eletrizado comanda bloco de carnaval em Manaus