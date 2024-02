Cantora Ludmilla encerra bloco após foliões passarem mal por conta do calor

Segundo Alerta Rio, no momento do bloco, a sensação térmica média na cidade era de 43°C

A cantora Ludmilla encerrou mais cedo o bloco “Fervo da Lud“, que saiu pelas ruas do Rio de Janeiro nesta terça-feira (13), devido ao forte calor. A passagem do bloco estava prevista para acabar ao meio-dia, mas foi encerrada 45 minutos antes após vários foliões passarem mal.

Em stories publicado em seu perfil no Instagram, a cantora comentou a decisão. “Foi com muita dor no coração que eu tive que acabar o trio antes da hora, porque o Sol tava muito forte, tinha muita gente passando mal, com calor, então foi por isso que eu tive que acabar antes. Desculpa mesmo, do fundo do meu coração”, disse a artista no vídeo.

“Vocês sabem que eu sou do fervo, mas pela segurança e integridade de todos vocês, eu optei por acabar antes”, completou Ludmilla.

Segundo o Alerta Rio, no momento do bloco, a temperatura média na cidade do Rio de Janeiro era de 36°C e a sensação térmica média era de 43°C.

Enquanto ainda estava em cima do palco, Ludmilla pediu para que os funcionários do caminhão pipa molhassem o público. Diversos foliões foram colocados para dentro da corda que separa o trio do público para serem atendidos pelos bombeiros.

Novamente nos stories, a cantora acrescentou: “‘Estou comendo, vendo os vídeos aqui e as mensagens, e não dá para normalizar o que aconteceu. É muita gente”.

