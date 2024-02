Taylor Swift publica vídeo com os pais em festa após vitória do namorado no Super Bowl

Imagens no TikTok mostram comemoração da conquista em uma casa noturna, com a presença dos pais da cantora

A temporada de futebol americano pode ter terminado oficialmente, mas os bons tempos de Travis Kelce e Taylor Swift continuam. Graças às redes sociais, os fãs puderam compartilhar a diversão do casal depois que o time de Kelce, o Kansas City Chiefs, derrotou o San Francisco 49ers no Super Bowl no domingo (11).

Taylor Swift presenteou seus seguidores com um trecho dos bastidores de sua comemoração em um vídeo no TikTok em um clube de Las Vegas, onde Kelce foi visto pela primeira vez em uma festa.

@taylorswift accidentally going clubbing with your parents is something everyone should try at least once in their life ♬ original sound – Taylor Swift

A legenda no vídeo afirma: “É uma festa de amigos e familiares, disseram. Traga seus pais, eles disseram”, enquanto a cena mudava para mostrar o pai da cantora, Scott Swift, tomando um gole de bebida, sentado ao lado da mãe dela, Andrea Swift.

“Ir acidentalmente a uma boate com seus pais é algo que todos deveriam tentar pelo menos uma vez na vida”, escreveu Taylor Swift na postagem.

Mais imagens da comemoração de Kelce vieram de outras pessoas. Os integrantes do Chainsmokers supostamente tocaram como DJ em uma festa na boate Zouk no Resorts World, em Las Vegas. Eles compartilharam um vídeo no TikTok mostrando Kelce dançando e cantando junto com o hit de Taylor Swift “You Belong With Me”, de 2008.

Travis Kelce é visto no vídeo na cabine do DJ com os integrantes do Chainsmokers. O jogador de futebol americano aparece, primeiro, como se estivesse procurando alguém na multidão, antes de cantar no vídeo: “Você está apaixonado por mim?”, enquanto ele aponta para si mesmo antes de cantar a letra de “You Belong With Me”.

Em seguida, Drew Taggert, do Chainsmokers, abraça Kelce no vídeo. Segundo o texto no TikTok, o músico disse: “Não sabia se deveria tocar ou não”. “Movi uma música para cima na setlist para a ocasião”, dizia a legenda, acrescentando “valeu a pena”.

*Com informações da CNN Brasil

