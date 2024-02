Vaca invade bloco para ‘pular carnaval’ com foliões; veja o momento inusitado

Vídeo mostra o momento em que a vaca aparece em meio aos foliões. O momento inusitado aconteceu em Pendências, município do interior do Rio Grande do Norte, durante um bloco de Carnaval, na última segunda-feira (12). Veja vídeo:

bloco da vaca loka kkkkk pic.twitter.com/lvRfIVMYPe — gustax (@gustaxoficial) February 12, 2024

Nas imagens, divulgadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que a vaca avança sobre os foliões. O animal tentou subir em um carro, na tentativa de sair do local. Três foliões acabaram sendo derrubados pela vaca. Autoridades oficiais conseguiram retirar o animal do local sem machucá-la.

Segundo a prefeitura de Pendências, três pessoas com ferimentos leves foram levadas ao hospital municipal.

