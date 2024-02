Filmes brasileiros recebem apoio do Projeto Paradiso para participar do Festival de Berlim

Produções nacionais “Betânia”, “Cidade; Campo” e “Dormir de Olhos Abertos” participam de duas seções do Festival com apoio do programa Brasil no Mundo

A 74ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim – Berlinale, que começa no próximo dia 15 de fevereiro, terá, mais uma vez, a presença de brasileiros representando o cinema nacional. Três produções contarão com o apoio da iniciativa Brasil no Mundo, do Projeto Paradiso, para participar do festival.

Os filmes “Cidade;Campo”, de Juliana Rojas – produzido por Dezenove Som e Imagem, Globo Filmes, Canal Brasil, Telecine e O2 Play e “Dormir de Olhos Abertos”, de Nele Wohlatz – produzido por CinemaScópio, Ruda Cine (Argentina), Yi Tiao Long Hu Bao International Entertainment Co. (Taiwan) e Blinker Filmproduktion (Alemanha), estarão na seção Encounters. Já “Betânia”, de Marcelo Botta e produzido pela Salvatore Filmes, estará na seção Panorama.

Além do apoio para os longas, o diretor e roteirista Emanuel Lavor, integrante da Rede Paradiso de Talentos, participa com seu novo projeto “A Onça”, selecionado para a Incubadora Paradiso 2024, do workshop Script Station, parte do Talent Labs de Berlinale, também com o apoio do Projeto Paradiso. Todas as ações do Projeto Paradiso no festival alemão estão reunidas em um folder, em inglês, disponível neste link.

“O Festival de Berlim é o terceiro, de quase 30 eventos previstos, que o Projeto Paradiso vai apoiar este ano, por meio do programa Brasil no Mundo. E já começamos com o pé direito pois essas produções são potentes e merecem o destaque que estão conquistando no cenário internacional. Acompanhamos ‘Betânia’ desde o Primer Corte, no Ventana Sur, em 2022, então ficamos felizes de poder vê-lo chegar à sua estreia no Festival de Berlim. São muitas boas notícias nesse começo de ano, que será intenso para o audiovisual”, comemora Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso.

Este ano o Projeto Paradiso, por meio do programa Brasil no Mundo, deve investir mais de R$ 650 mil para apoiar a participação de longas-metragens e séries de ficção brasileiros selecionados em 29 festivais e mercados nas Américas, Europa, Ásia e África. Entre as novidades estão previstos apoios para as principais mostras competitivas dos festivais Tallinn Black Nights (Estônia); Festival de Marrakech (Marrocos) e Festival de Busan (Coreia do Sul), além do Iberseries (Espanha), voltado para o mercado de séries. Os tradicionais eventos do audiovisual de Cannes, Roterdã, Sundance, Locarno, San Sebastian, Guadalajara, Annecy, Biarritz, Toronto, Toulouse e Ventana Sur seguem na lista de aportes automáticos, além de South by Southwest, Jeonju, Tribeca e Frameline, entre outros. E, pelo segundo ano consecutivo, será mantido o apoio ao festival de cinema gênero da Catalunha, o Sitges.

Sobre o Projeto Paradiso

O Projeto Paradiso, uma iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich, investe em formação profissional e geração de conhecimento com programas de bolsas e mentorias, além de cursos, seminários e estudos. Focado na internacionalização, atua por meio de parcerias com instituições de referência no Brasil e no mundo, criando oportunidades para profissionais em diferentes fases da carreira. Em quatro anos de existência já beneficiou dezenas de profissionais brasileiros do audiovisual por meio de suas inúmeras iniciativas.

