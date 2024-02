Marcellus Campêlo lança o livro com coletânea de artigos de sua autoria

Manaus (AM) – O lançamento oficial do livro “Cidades que temos, Cidades que queremos – Ideias e Soluções para um Futuro Melhor”, de autoria de Marcellus Campêlo, secretário da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas, pela editora Valer, ocorre na próxima terça-feira (20), às 18h, no Salão Solimões do Palácio Rio Negro.

O livro traz uma coletânea de 70 artigos publicados por ele, em veículos de comunicação da região Norte. Marca o início da trajetória do autor como articulista, atividade que segue exercendo até hoje, com publicações regulares semanais.

Especialista em saneamento, Marcellus Campêlo aborda esse tema no livro, assim como outros com os quais transita ou tem expertise, pelas obras e projetos que conduz na UGPE, como meio ambiente e sustentabilidade, condições climáticas, urbanização e habitação, transporte e mobilidade.

Os capítulos do livro são separados por essas temáticas, incluindo, ainda, uma parte específica sobre os programas de Saneamento Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+) e de Saneamento Integrado (Prosai), além do Ilumina+ Amazonas, que são desenvolvidos pela UGPE. Trata, ainda, de emprego e renda, igualdade de gênero e diversidade, parcerias institucionais e relações com a comunidade, temas que também estão inseridos, de alguma forma, nas ações executadas pelo órgão.

O livro, de 222 páginas, foi editado pela Valer e pela Três Comunicação e Marketing. Já está disponível pelo site www.editoravaler.com.br e pela Amazon.

Livro aborda temas como saneamento, meio ambiente e sustentabilidade, condições climáticas, urbanização e habitação. Foto: Divulgação

“É uma coletânea revisada dos artigos que venho publicando desde novembro de 2021, quando me propus a exercitar esse desafio que é traduzir em palavras as leituras que tenho feito sobre temas que afetam as cidades do mundo todo e as experiências que tenho vivido como gestor, na UGPE. Agradeço especialmente ao governador Wilson Lima, pela confiança no meu trabalho para conduzir projetos que são tão estratégicos e importantes para o estado”, relatou o autor. “É desafiador, mas também muito gratificante”, complementou.

Na apresentação do livro, o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, cita que a publicação trata com clareza e didatismo temas que estão na pauta do dia do país e do mundo.

“Dentre eles, os desafios para a universalização dos serviços de saneamento básico no Brasil e a busca pela sustentabilidade como caminho necessário a ser percorrido por todos no planeta. E chama a atenção para a importância de se ter uma visão holística das cidades, planejando-as para o futuro e reconectando as pessoas com os espaços onde vivem”, observou.

Marcos Apolo ressaltou que a obra faz um resgate, “um apanhado de grande temas e questões que nos movem hoje, sobre os quais faz considerações lúcidas, com dados minuciosos e precisos”.

O prefácio é assinado pelo doutor em Desenvolvimento Socioambiental, José Alberto da Costa Machado. Ele diz que, ao ler todos os artigos do livro, se deu conta de que estava diante de um denso e bem articulado caleidoscópio de temas extremamente relevantes e atuais para os interesses da sociedade. “Pude identificar e admirar uma agenda exuberante de assuntos de grande importância para os desafios da população e dos governantes. Textos escritos de forma didática, em linguagem simples, fundamentados com dados, com raciocínios claros e com exuberância de exemplos de aplicação”, avaliou.

*Com informações da assessoria

