Cella Bártholo apresenta minidocumentário e livro para marcar lançamento do novo EP

A cantora e atriz Cella Bártholo lança, dia 19 deste mês, o EP “Relatos de alguém que não fui”. O trabalho, que já teve cinco músicas apresentadas separadamente, estará disponível completo em todas as plataformas digitais, nesta data, com a surpresa de uma canção inédita. Além disso, para marcar o lançamento, o público vai poder conferir os bastidores da produção do EP, em um minidocumentário. Em parceria com a ilustradora Mel Ferreira, foi produzido um livro com o mesmo nome do trabalho musical.

Cella ressalta que o retorno do público tem sido incrível, desde que a primeira canção do EP foi apresentada, em julho do ano passado.

“Eu optei por mostrar aos poucos esse trabalho, para que as pessoas fossem curtindo. Agora, a última canção, ‘Queda Livre’, será disponibilizada junto com o EP completo”, explica.

Cella destaca que “Relatos de alguém que não fui” é um trabalho inspirador, que trata de temas atuais, como autoconhecimento e relacionamentos tóxicos e abusivos. Com composições melancólicas, que captam a essência da geração Z, as músicas do EP trazem um ar doce e, ao mesmo tempo, intenso, para os momentos relatados. A produção musical é da dupla Gabé e Aureo Gandur, que vem trabalhando com a artista desde 2022.

Segundo Cella, outra novidade para o público é o minidocumentário em três episódios, mostrando os bastidores da produção do EP. O primeiro vai ser disponibilizado nesta quarta-feira (10), às 20h (Horário de Brasília), no Instagram @cellabartholo. Os próximos dois vídeos serão apresentados na sexta-feira (12) e segunda-feira (15), sempre às 20h.

“Vamos mostrar todo o processo de criação, desde a composição das músicas, inspiração, produção e gravação. A ideia é que o público viva um pouquinho os bastidores, pela tela”, frisa.

Ainda como parte da programação de “Relatos de alguém que não fui”, Cella, em parceria com a ilustradora Mel Ferreira, vai lançar em um evento para convidados, no dia 19 de janeiro, no Rio de Janeiro, o livro homônimo. A obra reúne letras das músicas do EP e poemas escritos por Cella e que foram ilustrados por Mel Ferreira.

“Eu conheci o trabalho da Mel nas redes sociais e me encantei. Combinamos ideias e o trabalho ficou incrível. A princípio, é um livro que vai ser entregue a algumas pessoas e que será mostrado também nas minhas redes sociais”, adianta.

No livro “Relatos de Alguém Que Eu Não Fui”, a artista Cella mergulha na narrativa de uma relação tóxica, transformando as experiências negativas em uma revolução pessoal através da arte. “Uma jornada emocional, que não apenas dá voz a experiências difíceis, mas também busca ser farol para quem já passou por tempestades como essa”, reforça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cauxi Eletrizado 2024 acontece no Clube do Trabalhador em Manaus

Aluna da UEA oferece aulas de ballet para pessoas acima de 60 anos

Em Manaus, Caua inaugura exposição “Reminiscências” sobre lembranças de artista