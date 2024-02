Áreas com potencial de mercado na Medicina ganham novos cursos de pós-graduação no AM

O mercado na área da Medicina está em constante evolução e entre as especialidades com grande potencial estão a Medicina Intensiva e Ultrassonografia. No Amazonas, são 63 profissionais atuando em Medicina Intensiva e 123 no segmento de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, área onde estão incluídos os especialistas em Ultrassonografia. Os dados são da “Demografia Médica no Brasil 2023”, estudo realizado pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Faculdade de Medicina da USP.

Segundo a diretora da Afya Educação Médica, Suelen Gonçalves, quando comparado ao tamanho da população do Amazonas, mais de 3 milhões de habitantes, nota-se que é necessário o reforço de novos profissionais nessas áreas, que são de extrema importância. É com base nesse cenário, que a Afya Educação Médica tem direcionado esforços, ao investir na formação desses profissionais, abrindo vagas para cursos de pós-graduação em Medicina Intensiva e de Ultrassonografia.

O avanço das tecnologias na Medicina Diagnóstica tem se refletido no mercado de trabalho. Suelen Gonçalves destaca que o desenvolvimento constante de equipamentos de ultrassom e software de imagem tem permitido uma maior precisão diagnóstica e uma gama mais ampla de aplicações. “Isso cria demanda por profissionais altamente qualificados, que possam operar e interpretar esses sistemas avançados”, frisa.

Na Medicina Intensiva a demanda por novos especialistas também é crescente. O Ministério da Saúde preconiza que todo hospital é obrigado a ter, no mínimo, 6% dos seus leitos voltados para Terapia Intensiva, o que exige profissionais médicos qualificados para dar o suporte necessário aos pacientes. “Os profissionais dessa área, devido à complexidade da atuação, são rapidamente absorvidos pelo mercado de trabalho”, destaca.

Formato

Na Afya Educação Médica, os cursos de Medicina Intensiva e Ultrassonografia são oferecidos na modalidade híbrida, com aulas teóricas on-line e as práticas realizadas presencialmente na unidade em Manaus, localizada na avenida André Araújo, 2767, Aleixo.

Os médicos interessados podem entrar em contato pelo site educacaomedica.afya.com.br ou pelo número (92) 99249-2960. As aulas dos dois cursos iniciam neste mês de fevereiro. A instituição também oferece cursos em outras áreas, como Neuropediatria, Nutrologia, Endocrinologia, Pediatria, Psiquiatria, Cardiologia e Gastroenterologia.

