Duo de restaurantes reconhece e recompensa clientes com programa de fidelidade em Manaus

Manaus (AM) — Com uma variedade de opções gastronômicas à disposição, os consumidores estão cada vez mais exigentes, buscando refeições saborosas e um relacionamento de confiança com os estabelecimentos. Pensando nisso, o duo de restaurantes Ancho Steak Burger e Bona Cucina Italiana estão inovando mais uma vez com o lançamento do programa de fidelidade “Fidelizi”.

A iniciativa agregadora promete recompensar os clientes fiéis com uma experiência gastronômica ainda mais gratificante, permitindo-lhes acumular pontos com cada visita e trocá-los por uma variedade de produtos da casa selecionados.

O “Fidelizi” oferece aos clientes a oportunidade de acumular pontos com base no valor consumido em ambos os restaurantes, proporcionando uma experiência de fidelização verdadeiramente integrada. A cada compra, os clientes são recompensados com pontos que podem ser resgatados posteriormente por uma seleção cuidadosamente escolhida de produtos, desde delícias gastronômicas até brindes exclusivos.

Conforme a sócia do grupo Ancho, Mariana Silvestre, “o principal objetivo do programa Fidelizi é expressar nossa gratidão aos nossos clientes fiéis, oferecendo benefícios concretos que complementam sua experiência gastronômica conosco. Queremos que se sintam valorizados e reconhecidos por escolherem nossos restaurantes”, afirma Silvestre.

Os clientes podem acompanhar facilmente seus pontos e recompensas cada vez que forem ao restaurante. O programa de fidelidade “Fidelizi” não apenas fortalece os laços entre o Ancho & Bona e seus clientes, mas também reafirma o compromisso das casas em proporcionar experiências memoráveis e personalizadas. Com esta iniciativa inovadora, a jornada gastronômica dos clientes é elevada a um novo patamar de excelência e gratidão.

*Com informações da assessoria

