EJA do Literatus abre matrículas para ensino fundamental e médio em Manaus

Manaus (AM) — Para aqueles que ainda não concluíram o ensino fundamental e médio, investir na Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma alternativa para retomar o tempo perdido e aumentar as oportunidades no mercado de trabalho. O Centro de Ensino Literatus está com matrículas abertas aos interessados em concluir os estudos em 2024.

Com o EJA do Literatus, é possível conquistar o diploma por meio do provão. A avaliação tem 3 horas de duração e irá analisar os conhecimentos dos participantes. Essa é a maneira mais rápida para obter o diploma. A instituição também oferece a opção de estudar por disciplina, em que o aluno pode estudar ao longo da semana as disciplinas.

No ensino fundamental, o aluno realiza oito disciplinas: matemática, artes, inglês, educação física, português, geografia, história e ciências. Já no ensino médio, são doze disciplinas: matemática, filosofia, português, sociologia, história, inglês ou espanhol, além de geografia, química, educação física, biologia, artes e física.

Segundo a presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha, com o diploma na mão, é possível ter melhores opções de vagas e salários, porque a maior parte das empresas busca trabalhadores que tenham, no mínimo, o Ensino Médio completo.

“Além disso, o aluno estará apto a iniciar um curso técnico ou superior, participar de concurso público e outros processos seletivos”, informou a gestora da instituição. Os interessados podem efetuar a inscrição, através do site https://www.literatus.edu.br/ ou através do telefone 3584-1925.

