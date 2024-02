Amazonas vai capacitar profissionais do turismo em Libras

Manaus (AM) — O Governo do Amazonas, em parceria com o Projeto Mais Acesso e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), oferece o Curso de Libras aplicado à atividade turística. Essa iniciativa inovadora visa capacitar o trade turístico para melhor atender ao público que utiliza a linguagem de sinais, promovendo a acessibilidade no setor turístico.

O curso, com carga horária de 100 horas, será realizado de 22 de fevereiro a 12 de abril, às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, no horário das 9h às 12h, no auditório do Palacete Provincial, situado na Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), Centro Histórico de Manaus.

Esta capacitação presencial tem a finalidade de preparar os profissionais para uma comunicação eficiente e inclusiva.

Com aulas quatro vezes por semana, o curso terá sua primeira etapa em fevereiro, seguida por aulas em março e abril, totalizando 28 aulas.

As inscrições, que são exclusivamente on-line, encerram-se em 20 de fevereiro. Para garantir a vaga gratuita entre as 40 vagas disponíveis, acessar o link: https://www.even3.com.br/curso-libras-aplicado/

A Chefe de Departamento de Programas e Capacitações da Amazonastur, Sibelle Silva, destaca o compromisso do curso em promover inclusão e diversidade nos serviços turísticos.

“O curso também demonstra um compromisso com a inclusão e a diversidade, promovendo um ambiente mais igualitário para todos os turistas, independentemente das suas habilidades auditivas. Com esse conhecimento em Libras, os profissionais podem oferecer atendimento mais personalizado, para facilitar a comunicação e garantir uma experiência mais satisfatória”, afirma.

Sibelle adianta que o público-alvo do curso são guias de turismo, condutores culturais e agentes de informações turísticas que atuam nos Centros de Atendimento ao Turista (CATs). Além disso, o curso está aberto para profissionais da hotelaria, agências e prestadores de serviços turísticos.

Para mais informações sobre o curso e detalhes adicionais, entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

*Com informações da assessoria

