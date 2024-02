Manaus inicia imunização de crianças de 10 e 11 anos contra dengue no próximo dia 22

Manaus (AM) — O início à vacinação contra a dengue em Manaus ocorrerá na próxima quinta-feira (22), para crianças de 10 e 11 anos, com a oferta do imunizante em 171 salas de vacina gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A estratégia de imunização é coordenada pela Semsa e complementa as ações da gestão municipal para prevenção e controle das arboviroses.

Para a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, a vacinação representa um avanço no enfrentamento da dengue, que teve aumento de casos em todo o país neste início de ano. Em Manaus, até o último dia 10, foram confirmados 923 casos da arbovirose, transmitida por mosquitos da espécie Aedes aegypti.

“A vacina é mais uma conquista da saúde pública, e ficamos felizes em contar com essa proteção para nossas crianças. Pedimos aos pais que não deixem de vacinar os filhos, e sigam atentos para eliminar os focos de água parada nas casas e quintais, que servem de criadouros para os mosquitos”, afirma.

Shádia aponta que a vacinação vai contribuir para a diminuição da incidência e dos agravos decorrentes da dengue. “A vacina previne a infecção por qualquer sorotipo do vírus, reduzindo o risco de adoecimento, hospitalização ou óbito. O impacto da estratégia vai ficar mais evidente em médio e longo prazo, à medida que tivermos mais jovens imunizados”.

Para receber a vacina nos pontos de imunização da Semsa, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, levando o documento oficial de identificação, Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou CPF, e cartão de vacina.

Dentre os estabelecimentos da secretaria que participam da estratégia de imunização estão nove unidades de saúde que atendem em horário ampliado, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h, aos sábados. A lista completa de unidades, com endereços e horários de funcionamento, está disponível em no site https://manaus.am.gov.br/semsa ou diretamente pelo link https://bit.ly/SalasVacinaManaus.

Além da oferta da vacina nos pontos de imunização, a estratégia da Semsa incluirá a vacinação em unidades de ensino vinculadas ao Programa Saúde na Escola (PSE), da secretaria, e em escolas situadas próximas de unidades da rede básica.

Imunização

Para o início da imunização em Manaus, a Semsa recebeu um primeiro lote do Ministério da Saúde, com pouco mais de 65 mil doses da vacina Qdenga, indicada para a prevenção da dengue causada por qualquer sorotipo do vírus. O imunizante foi incorporado no Sistema Único de Saúde (SUS) no ano passado, sendo o Brasil o primeiro país do mundo a ofertá-lo no sistema público de assistência.

Conforme a gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, nesta fase inicial, a vacinação é voltada as crianças de 10 e 11 anos, com população estimada em 65.037 pessoas no município, segundo recomendação do Ministério da Saúde. A estratégia deverá alcançar progressivamente as demais populações dentro da faixa etária de 10 a 14 anos, incorporada no Programa Nacional de Imunização (PNI).

“A meta da estratégia é imunizar 90% da população de 10 a 14 anos no município. À medida que formos recebendo novos lotes, vamos avançar dentro da faixa etária prevista no PNI, alcançando também os adolescentes”, antecipa a gerente.

Conforme Isabel, o esquema completo da Qdenga prevê duas doses, com intervalo recomendado de três meses entre cada aplicação. Caso tenha tido infecção recente por dengue, ela explica, é recomendado que a pessoa aguarde seis meses antes de iniciar o esquema vacinal. Se a infecção ocorrer após a primeira dose, deve-se assegurar que a segunda seja aplicada ao menos 30 dias após o início dos sintomas.

“A criança pode tomar a vacina contra a dengue junto com as demais do Calendário Nacional de Vacinação, exceto as de febre amarela, tríplice viral e varicela, que requerem um intervalo de 30 dias”, complementa.

A gerente de Imunização da Semsa alerta ainda que a vacina é contraindicada para gestantes, mulheres que estejam amamentando e pessoas com HIV ou com imunodeficiência congênita, ou adquirida, ou que estejam em uso de medicamentos imunossupressores.

