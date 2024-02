Vencedores do Campeonato Amazonense de Bandas e Fanfarras recebem premiações

Manaus (AM) — Os ganhadores do Campeonato Amazonense de Bandas e Fanfarras 2023, realizado durante o Festival Sesi 2023, foram agraciados, no último final de semana, com as premiações em um evento que ocorreu no Teatro Hermann Gmeiner, em Manaus. As melhores corporações musicais foram reconhecidas na festividade organizada pela Federação Amazonense de Bandas e Fanfarras do Amazonas (FAMBAF).

Ao todo, foram entregues sete prêmios. Durante a celebração dos vencedores, o maestro Wellington Brito apontou o resultado conquistado após muito esforço. “Os sete prêmios são fruto de muito trabalho, dedicação e companheirismo entre os integrantes”, disse.

Vencedores são reconhecidos durante festividade Foto: Divulgação

O evento reconheceu a atuação e dedicação dos coordenadores, membros da diretoria, monitores e alunos da BAMMARTA e BAMPEP.

