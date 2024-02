Mostra Interdisciplinar de Teatro reúne trabalhos artísticos desenvolvidos na UEA

Evento contará com mais de 60 projetos teatrais desenvolvidos no curso de Teatro

Manaus (AM) — Com objetivo de compartilhar com a comunidade acadêmica e o público externo uma gama de trabalhos artísticos pedagógicos desenvolvidos por discentes, docentes e integrantes dos projetos de pesquisa e extensão do curso de Teatro, a Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Esat/UEA) realizará a 2ª edição da Mostra Interdisciplinar de Teatro (Mito). A programação ocorre de hoje (19) até sábado (24). A abertura da Mito será às 13h, no prédio da Esat, localizado na avenida Leonardo Malcher, 728, Praça 14 de Janeiro. A entrada é gratuita.

Segundo o idealizador da Mostra, professor Francis Madson, coordenador-geral da Mito e do Componente Gestão e Produção Teatral, a interdisciplinaridade é uma das diretrizes da linguagem teatral e do curso de teatro da UEA.

“A Mito é uma consolidação desse objeto via espetáculos, work in progress, performances, projetos de extensão e diretório de pesquisa. É o espaço adequado para viver a interdisciplinaridade”, afirma.

Para a Prof.ª Dr.ᵃ Vanessa Bordin, coordenadora do curso de Teatro, eventos como a Mito são importantes para o exercício da produção e execução de uma mostra.

“Os alunos apresentam os seus trabalhos artísticos frutos de processos interdisciplinares e projetos de extensão, fortalecendo o trabalho coletivo e valorizando essas práticas de ensino que colaboram entre si”, explica.

De acordo com o professor Wellington Dias, docente do curso de Teatro e coordenador de Qualidade de Ensino da Esat/UEA, a Mito tem o apoio da UEA e do Centro Acadêmico de Teatro (Ceat).

“Nesse sentido, é um grande panorama interdisciplinar de incentivo aos esforços, criatividade e cumprimento do papel social da arte teatral dentro e fora da nossa Universidade”, comenta o professor.

Nesta segunda edição, o evento contará com mais de 60 projetos teatrais desenvolvidos no curso de Teatro. A atividade envolve discentes e docentes do curso. Além de projetos de extensão e projetos colaborativos.

Para acompanhar a programação completa, acesse o Instagram: @mitouea.

