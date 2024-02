Teatro Amazonas anuncia datas de espetáculos para fevereiro; confira

Manaus (AM) – O Teatro Amazonas, maior ícone cultural e turístico do estado, retorna com sua programação habitual após um período de pausa para a realização de manutenção e restauro. A agenda de espetáculos se inicia no dia 8, e se estende até o fim do mês.

Confira as atrações

A pianista mexicana Andrea Garcia Lascurain reúne, na quinta-feira (8), peças clássicas para piano com repertório mexicano e uma peça especial de um compositor amazônico. O concerto inicia às 20h, e possui uma hora e 15 minutos de duração. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

A JM Jazz traz ao palco o musical “Aladdin” com uma sessão na sexta-feira (9), às 20h, e duas sessões no sábado (10), às 16h e às 20h. Encenando o clássico infantil, o espetáculo tem duração de uma hora e 50 minutos. A venda dos ingressos acontece por meio do site.

No final de semana seguinte, nos dias 17 e 18, o Teatro recebe a “Ópera do Malandro”, produzida pela Casa de Artes Trilhares. Com classificação indicativa para 16 anos, a obra conta a história do cafetão de nome Duran e sua mulher Vitória, além de apresentar o romance de sua filha Teresinha, que era apaixonada por uma patente superior, Max Overseas. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site.

Com entrada livre e aberto ao público, acontece no dia 23 o “Feudan: Noite dos campeões”, uma noite de celebração como encerramento do Festival Universitário de Dança da Ufam em que os grupos, de diferentes categorias e estilos que obtiveram as melhores notas no Festival se apresentam, em uma noite de gala, no majestoso Teatro Amazonas.

A peça “Alice no País das Maravilhas”, realizada pela Associação Belas Artes do Amazonas, encanta o público infantojuvenil e adulto em duas sessões: 17h e 20h, no sábado (24). Os ingressos para assistir o espetáculo estão disponíveis no site.

A Amazonas Band toma conta do palco no dia 28 de fevereiro, apresentando “Tropical Mood”, espetáculo formatado para dar as boas-vindas a turistas que estão de visita ao Amazonas nesta época do ano, destacando a música instrumental brasileira e o latin jazz. O espetáculo inicia às 20h, com entrada franca e livre para todos os públicos.

Encerrando a programação de fevereiro, a Cia de Artes Casa da Mamãe Margarida traz o espetáculo “Madre Mazzarello, ontem e hoje da história”, que conta através do universo da dança e do teatro a trajetória de Main, uma moça do campo que se transforma em uma das mulheres mais importantes na vida dos salesianos até hoje. A peça acontece no dia 29 de fevereiro, às 19h, com entrada gratuita.

Para mais informações sobre a programação do Teatro Amazonas ou outros espaços culturais do estado, o público pode acessar o Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) ou as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

*Com informações da assessoria

