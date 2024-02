Wilson Lima é eleito presidente do União Brasil Amazonas

Convenção contou com a presença de prefeitos do interior, deputados federais, estaduais e vereadores que fazem parte da sigla

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, foi eleito, por unanimidade, presidente do União Brasil no Estado do Amazonas, nesta segunda-feira (19). Por decisão da Executiva Nacional, Lima havia assumido a presidência de forma provisória do partido no estado em janeiro. Com a realização da convenção estadual, conforme as regras estabelecidas no Estatuto do partido, a Comissão Provisória Estadual assumiu o caráter de diretório estadual.

“A gente nunca pode perder a capacidade de entrar em um entendimento visando um bem maior. O próprio nome do partido já diz, é união. Então, aqui a gente está trabalhando para fazer a maior união de todos os tempos que esse estado já viu, com lideranças novas, reconhecendo a experiência daqueles que tem a contribuir pra que a gente possa fazer e cumprir nossa missão, que é ajudar a quem tanto necessita nesse estado”, afirmou Lima.

A eleição do diretório estadual e comissão executiva do União Brasil no Amazonas ocorreu durante a convenção estadual, no Da Vinci Hotel e Convenções, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. O encontro contou com a presença de vários filiados e lideranças da legenda.

O União Brasil conta com 36 prefeitos filiados no Amazonas. O evento contou com a presença dos prefeitos de Anamã, Francisco Nunes; Apuí, Marcos Antônio Lise; Autazes, Andreson Cavalcante; Barreirinha, Glenio Seixas; de Codajás, Antônio Ferreira; de Novo Airão, Frederico Junior; de Guajará, Ordean Silva; de Caapiranga, Francisco Braz; de Iranduba, Augusto Ferraz; de Tapauá, Gamaliel de Andrade; e de Maués, Junior Leite.

Também participaram do ato os prefeitos de Nhamundá, Raimunda Marina Pandolfo; de Tefé, Nicson Lima; de Atalaia do Norte, Denis Linder Paiva; de Urucará, Enrico de Souza; de Alvarães, Lucenildo de Souza; de Boa Vista dos Ramos, Eraldo Trindade; de Santa Isabel do Rio Negro, José Ribamar Beleza; de Manicoré, Lúcio Flávio; e de São Paulo de Olivença, Nazareno Souza.

Também estiveram presentes o deputado federal licenciado Fausto Junior; os deputados estaduais, Mário César Filho, Adjunto Afonso, George Lins, Joana D’Arc, Roberto Cidade e Thiago Abrahim; a vereadora de Parintins, Brena Dianná e os vereadores de Manaus, Diego Afonso, professora Jacqueline e Everton Assis.

Na última sexta-feira (16), um total de 32 comissões provisórias municipais do partido foram eleitas para dirigir a legenda no interior até a convocação de novas eleições para a composição definitiva dos diretórios dos municípios.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima entrega rua de acesso ao futuro Parque Encontro das Águas em Manaus

CPI da Braskem inicia trabalhos nesta semana sob comando de Omar Aziz

Projeto arrecada doações para construção de CT de arco e flecha para jovens indígenas