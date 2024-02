Força Nacional ajuda nas buscas dos criminosos que fugiram do presídio de segurança máxima 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou, nesta segunda-feira (19), o emprego da Força Nacional em Mossoró (RN) para ajudar nas buscas dos dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de segurança máxima.

Segundo a pasta, serão enviados 100 homens e 20 viaturas para a região. A tropa deve se juntar a cerca de 500 agentes da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das forças locais que atuam na operação de recaptura dos detentos.

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento fugiram do presídio federal de Mossoró na última quarta-feira (14). As buscas pelos dois entram no sétimo dia nesta terça-feira (20). O emprego da Força Nacional foi um pedido do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues.

A ajuda da Força Nacional também teve anuência da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), segundo informou o Ministério da Justiça.

Segundo a perícia da Polícia Federal, os dois integrantes do Comando Vermelho conseguiram fugir por uma luminária, depois subiram ao telhado, desceram por um poste, cortaram as cercas e fugiram para a mata. Os dois já foram vistos em uma casa na área rural de Mossoró após fazerem uma família refém e roubar celulares.

*Com informações da CNN Brasil

