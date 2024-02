Deputado João Luiz destaca políticas públicas concretas para combater vícios

Manaus (AM) – No Fevereiro Vermelho, mês alusivo de combate as drogas e alcoolismo, o presidente da Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas (Fenapred) da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e Comissão de Prevenção à Depressão e Drogas da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), deputado estadual João Luiz (Republicanos) destaca que ao longo dos mandatos na Casa Legislativa tem realizado políticas públicas de prevenção e concientização contra esses vícios na sociedade.

“Temos trabalhado em prol das famílias e conscientizado as pessoas que esses vícios só levam a destruição. Destacamos sempre que a prevenção sempre é o melhor remédio”, disse o deputado João Luiz, que ressaltou que na terça-feira (20) também é o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo e em Manaus ocorre a Semana Municipal de Prevenção e Combate às Drogas e ao Alcoolismo.

No ano passado, a Fenapred realizou uma ação alusiva ao Fevereiro Vermelho na esquina das avenidas Constantino Nery com Pedro Teixeira, na Zona Centro-Sul de Manaus, onde levou panfletos para os motoristas, pedestres da região e usuários do transporte coletivo.

O parlamentar destacou também que por meio da Fenapred e Comissão na Unale realizou nos últimos anos o Simpósio: Prevenção é Solução em Boa Vista (RR), Santa Cruz do Sul (RS) e Manaus (AM). João Luiz fez ações e participou do “Basta: Autolesão, Depressão e Suicídio” em Manaus e municípios do Amazonas, Venâncio Aires (RS) e Salvador (BA).

Palestras

O republicano, que também é presidente da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) tem realizado palestras em escolas de Manaus e no interior do Amazonas, Centro Socioeducativos do Amazonas e dentre outros lugares para conscientizar o público infantojuvenil sobre os problemas que são causados pelos vícios.

Leis

O parlamentar é autor da Lei Nº6.750/2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade de mecanismos de prevenção às drogas de forma contínua nas escolas estaduais de ensino fundamental e médio. Também da Lei 6.752/2024, que institui a campanha permanente de valorização da vida e da família, denominada “Basta: autolesão, depressão e suicídio”.

Indicações

O deputado João Luiz também indicou ao governador Wilson Lima, por meio dos requerimentos Nº 1069/2023, a implementação de local adequado para tratamento de jovens usuários de drogas e internados com foco na ressocialização, Nº1067/2023 indicou a implementação de apoio financeiro às famílias afetadas com membros usuários de drogas e Nº 1066/2023, a implementação de um grupo de trabalho em atenção aos jovens usuários de drogas.

*Com informações da assessoria

