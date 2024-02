Artista Raiz Campos colore mural do caminhão Serasa, em Manaus

Manaus (AM) – O artista Raiz Campos, referência em grafite na região Norte, estará nesta quarta-feira (21), a partir das 9h, na Praça da Matriz, na av. Eduardo Ribeiro, no Centro, pintando o mural do caminhão do projeto Serasa na Estrada. A intenção é chamar atenção da população, através da arte, para a importância da educação financeira.

O caminhão do projeto Serasa na Estrada estacionou em Manaus nesta terça-feira (23) e segue na cidade até sábado (24), oferecendo uma série de serviços gratuitos para a melhoria da saúde financeira da população.

Raiz Campos tem se destacado no grafite contemporâneo, com um estilo marcante, pinturas com cores vibrantes e técnicas mistas. Com murais espalhados por diversas cidades brasileiras e países como Estados Unidos, Alemanha e Uruguai, o artista ilustra figuras da realidade e do imaginário amazônico, especialmente retratos dos povos indígenas originários.

Para o trabalho da Serasa, Raiz conta que vai unir as referências e vivências que compõem as suas obras, com o conceito da educação financeira.

“A ideia é apresentar algo bonito, mas que faça com que as pessoas reflitam sobre a importância desse tema e o impacto que tem na sociedade. As finanças fazem parte dos debates do cotidiano e a arte pode, sim, ser uma forma de expressão e educação para esse assunto”, ressalta.

Caminhão

O caminhão do projeto Serasa na Estrada está estacionado na Praça Matriz, até sexta (23), das 9h às 18h, e no sábado (24), das 9h às 13h. Entre os serviços ofertados estão consulta de pontuação de crédito, negociação de dívidas e solicitação de empréstimos e cartões de crédito.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Grafiteiros Curumiz’ são criadores da marca oficial do 56º Festival Folclórico de Parintins

Reservatório de água na Bola do Coroado ganha intervenção com grafite

Grafite ilustra a 64ª edição do Prêmio Jabuti de forma inédita