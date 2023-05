Reservatório de água na Bola do Coroado ganha intervenção com grafite

Manaus(AM)- O reservatório de água da rotatória do Coroado ganhou um colorido a mais, com a arte do muralista Denis LDO. Na semana passada, o grafiteiro finalizou um trabalho inspirado no meio ambiente e nos hábitos dos ribeirinhos em Manaus. Grafiteiro com mais de 20 anos de carreira, Denis LDO realizou a intervenção a convite da Águas de Manaus e da Fundação Amazônia Sustentável (FAS). O painel, que fica localizado embaixo do Viaduto Gilberto Mestrinho, ganhou o nome de “Tchibum!”.

“É uma referência à prática que o amazonense tem de mergulhar no rio, se refrescar. Água é a fonte da vida, mata nossa sede, movimenta a vegetação e todos que vivem em torno do ecossistema. Manter esse ecossistema limpo é algo que todos devem fazer, e a arte também tem esse papel, de falar de sustentabilidade, de como cuidar do planeta, e isso eu levo em cada painel que faço”, resume.

Todo o processo de grafitagem durou quatro dias, e, durante esse período, Denis contou com a ajuda do amigo Broly, também muralista com vasta experiência na capital amazonense. Agora, graças ao trabalho dos dois, quem passa pela rotatória, que é um dos pontos mais movimentados da cidade, tem um convite à reflexão sobre o meio ambiente e sobre a própria arte.

“Esse é um local que eu considero muito importante, porque é a entrada da zona Leste e também é caminho para quem passa de manhã cedo para ir para o Distrito Industrial. Às vezes, as pessoas estão estressadas, sobrecarregadas e passar pelo mural leva a uma reflexão sobre sustentabilidade e sobre ter mais aceitação do grafite”, resume Denis.

Parceria

Além do reservatório, Denis também é o responsável pela arte na entrada do Beco Nonato, comunidade de palafitas na zona Sul da capital amazonense que foi a primeira a receber saneamento básico. Na ocasião, a inspiração foi justamente a chegada dos serviços de água e de esgoto ao local.

“Incentivar a arte e a cultura do grafite é algo que muito nos orgulha, e o Denis já virou um parceiro importante nessa missão de colorir a cidade, à medida que os serviços avançam. A rotatória do Coroado fica em um ponto estratégico da cidade e, por ela, passam milhares de pessoas diariamente, então ter a arte do Denis nesse ponto é algo que engrandece e chama a atenção para o reservatório, que está ali, garantindo água aos moradores daquela região”, destaca o Relações Institucionais da Águas de Manaus, Semy Ferraz.

*Com informações da assessoria

