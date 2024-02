Manaus investirá em tecnologias para reduzir acidentes viários

Manaus (AM) — A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta terça-feira (20), uma reunião estratégica com os agentes de trânsito com cargos de supervisores e chefes de áreas. O encontro, na sede do órgão, teve o objetivo de alinhar as diretrizes e o planejamento operacional para o ano de 2024, abordou demandas vitais para a melhoria da mobilidade e segurança viária na cidade.

“Nossa meta é assegurar um alinhamento operacional eficiente, que reflita diretamente na qualidade do trânsito de Manaus. Estamos comprometidos em adotar práticas inovadoras e eficazes para gerir o fluxo viário e garantir a segurança de todos os usuários das vias”, destacou Paulo Henrique, diretor-presidente do IMMU.

Entre os tópicos discutidos, a fiscalização viária foi um dos pontos centrais. O IMMU enfatizou a importância de intensificar as ações de controle para garantir a observância das normas de trânsito, visando uma circulação mais segura para todos. Neste contexto, a realização de blitz operacional foi destacada como uma ferramenta eficaz na prevenção de infrações e na conscientização dos motoristas.

A valorização do servidor também figura como uma das pautas principais. Reconhecendo a figura principal dos agentes de trânsito na manutenção da ordem e segurança nas vias, o IMMU irá investir em capacitações e melhorias nas condições de trabalho, garantindo que os profissionais estejam aptos e motivados a desempenhar suas funções com excelência.

“Os agentes de trânsito são a espinha dorsal da nossa operação. Eles estão nas ruas todos os dias para garantir a segurança viária. A valorização desses profissionais é fundamental para o sucesso de nossa missão”, afirmou Paulo Henrique.

Outro ponto abordado foi o aprimoramento do monitoramento no Centro de Controle das Cidades. A prefeitura planeja implementar tecnologias avançadas para o acompanhamento em tempo real do fluxo viário, permitindo uma resposta mais ágil e eficiente a situações adversas, como congestionamentos e acidentes.

Acidentes

A redução dos acidentes é uma meta para 2024. Estratégias como campanhas educativas, melhorias na sinalização e infraestrutura viária foram apontadas como essenciais para diminuir os índices de ocorrências e garantir a segurança dos usuários das vias.

A Prefeitura de Manaus busca estabelecer um canal aberto de comunicação com a população, visando entender e atender as demandas por um trânsito mais seguro e com fluidez na cidade. Essa reunião marca um passo significativo na busca por um trânsito mais organizado, dinâmico e eficiente em Manaus, refletindo o compromisso do prefeito David Almeida em proporcionar fluidez e salvar vidas nas vias da cidade.

