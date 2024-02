Projeto ‘Costurando Sonhos’ é implementado na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Com o objetivo de oferecer cursos profissionalizantes para mulheres que se encontram em vulnerabilidade social na Zona Norte de Manaus, o deputado estadual Delegado Péricles (PL) destinou recursos para a implementação do projeto “Costurando Sonhos”, desenvolvido pela Associação Educacional Voz Ativa (Aeva). O deputado direcionou verba, oriunda de emenda parlamentar, no valor de R$ 100 mil para aquisição de máquinas de costura doméstica, semi-industrial e industrial, além de computadores completos.

Os cursos de corte e costura e de informática básica iniciaram no último dia 2, na sede da Aeva, localizada no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. As capacitações, que irão seguir até junho deste ano, devem contemplar cerca de 60 mulheres que terão a chance de se qualificarem profissionalmente, gerando suas rendas para saírem da condição de vulnerabilidade.

“Fico satisfeito em contribuir com projetos como esses que efetivamente contribuem para a realização do sonho de mulheres que, por intermédio desses cursos, terão a chance de ter uma qualificação profissional, gerando suas rendas”, disse o parlamentar, destacando a importância de apoiar projetos como os desenvolvidos pela Aeva naquela área da cidade.

Reconhecimento

O professor Girleno Barbosa, um dos coordenadores da Aeva, disse que a associação surgiu há oito anos com projetos que sempre tiveram como objetivo promover a educação nas escolas públicas na cidade, pontuando que a implementação do projeto “Costurando Sonhos” sempre foi um sonho da Aeva para ajudar famílias em vulnerabilidade. Na oportunidade, Barbosa agradeceu a sensibilidade do deputado em contribuir com a realização do projeto.

“Era um sonho distante, mas nós precisávamos ajudar as famílias e com muito custo nós conseguimos. Hoje temos o apoio do deputado Delegado Péricles, que é uma pessoa que sempre nos ajudou desde os nossos projetos esportivos, porque viu que realizamos um trabalho sério. Muito obrigado”, agradeceu.

A aposentada Maria Marta Amorim da Silva, 68, uma das alunas do projeto, falou da satisfação em participar do “Costurando Sonhos”. “Estou fazendo o curso para obter mais conhecimento para melhorar minha renda e ajudar nas despesas de casa. Só tenho a agradecer ao deputado, porque muitas vezes os políticos são mal vistos por quererem ser apenas eleitos, mas graças a Deus o deputado Delegado Péricles está demonstrando o contrário e nos dando essa oportunidade, abrindo mais portas. Que Deus abençoe sua vida e seus projetos”, declarou.

Sobre a Aeva

A Associação Educacional Voz Ativa (Aeva) surgiu em 2016 com o objetivo de promover a educação nas escolas públicas na cidade de Manaus, despertando o senso crítico participativo dos jovens para que sejam protagonistas de mudanças significativas em suas realidades, possibilitando o desenvolvimento socioemocional com diversas oportunidades e vivências educacionais.

Localizada na rua Capitão Pedro, núcleo 15, bairro Novo Aleixo, na zona Norte da capital, atualmente desenvolve oito projetos sociais, sendo judô, flag football nas escolas, xadrez, aula de violão, aula de Inglês e Espanhol, aula de reforço escolar, curso de capacitação profissional para mulheres em vulnerabilidade social e projeto de combate ao suicídio dos jovens nas escolas.

*Com informações da Aleam

