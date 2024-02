Alunos do CMPM embarcam para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática

Manaus (AM) – Alunos do Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) embarcaram para a Tailândia, na manhã desta terça-feira (20), para participarem da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras (OIMSF), que acontece em Bangkok, de 24 a 28 de fevereiro.

A competição conta com a participação de sete alunos do ensino médio da unidade V – Escola Estadual Tenente-Coronel Cândido José Mariano: Ana Clara Botero, 3º04; Mclean Moraes, 2º06; Maria Clara Neves Matos, 2º02; Carlos André Campos, 3º08; e Samuel Oliveira Cordovil, Pedro Henrique Rodrigues da Silva e Giorgia Almeida Buoni, do 3º10.

De acordo com a diretora do CMPM V, major PM Daniela Cerdeira, a Olímpiada possui duas fases: nacional e internacional. Na primeira, realizada em maio, os alunos participaram da competição em grupo e conquistaram medalha de prata. No mês de outubro, os estudantes receberam a carta convite para participar da segunda fase, competição individual, na Tailândia.

“Essa avaliação exige conhecimentos em matemática, raciocínio lógico, mas também na linguagem, que é a língua requerida para a prova, que é o inglês. Estamos confiantes que nossos estudantes trarão bons resultados, porque eles estão preparados. São alunos dedicados com bom histórico escolar, que têm apoio tanto do corpo docente da nossa escola quanto acompanhamento fundamental dos pais”, explicou a major Daniela Cerdeira.

A competição

A Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras (OIMSF) é a seção brasileira do evento internacional Mathématiques Sans Frontières criado em 1989 pela Académie de Strasbourg, juntamente com a Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques e pelo IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques) e é organizada pela Association Mathématiques sans Frontières, com sede em Strasbourg, Alsácia, França.

No Brasil a OIMSF é organizada pela Rede POC International Education com apoio oficial da Embaixada da França, do Consulado Geral da França em São Paulo, do CONSED – Conselho Nacional de Secretários de Educação, da Universidade Metodista de São Paulo e apoio para a divulgação do Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária.

