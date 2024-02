Casa é destruída por incêndio no bairro Dom Pedro, em Manaus

Uma casa de alvenaria foi destruída por um incêndio, na manhã desta quarta-feira (21), no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Ao todo, cinco viaturas Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram conduzidas para o local e, com trabalho técnico dos militares, as chamas foram controladas rapidamente com uso de, aproximadamente, 8 mil litros de água. Não houve registro de vítimas.

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o acionamento para a ocorrência foi feito por volta das 10h20, e rapidamente foram enviadas viaturas para o local indicado.

“A partir do acionamento, nossos bombeiros agiram de forma rápida para controlar as chamas, impedindo que elas se propagassem e atingissem outros imóveis. O sinistro ocorreu em uma casa de alvenaria e não houve registro de vítimas no local”, pontuou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

Após o controle das chamas, foram realizados o rescaldo e uma vistoria de área. A Defesa Civil do município foi acionada para adotar os procedimentos cabíveis junto aos moradores da residência afetada pelo sinistro.

