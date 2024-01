Wilson Lima entrega nova Base Arpão e mais 15 viaturas ao Corpo de Bombeiros

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima entregou, nesta quarta-feira (3), a nova Base Arpão 2 com tecnologia de monitoramento de ponta. Também foram anunciadas outras duas unidades fluviais e entregues viaturas e equipamentos de proteção individual ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). As entregas somam mais de R$ 12,7 milhões e reforçam o trabalho operacional das forças de segurança.

Na ocasião, o governador também anunciou o início da Operação Impacto, já na quinta-feira (4), com foco na redução dos índices de criminalidade em Manaus em ações itinerantes que integram todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública do Governo do Amazonas.

“(Quero) reforçar o compromisso que a gente tem com a segurança no estado do Amazonas. Essa primeira ação do ano do governo é literalmente uma ação de impacto para que mais uma vez a gente possa continuar sufocando o tráfico, para que a gente possa continuar sufocando o crime“, destacou Wilson Lima.

A solenidade de entrega aconteceu no Porto de Manaus, Centro, e contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade, e dos deputados estaduais Adjuto Afonso, Cristiano D’ ngelo e João Luiz. Também estiveram presentes os vereadores Bessa e Márcio Tavares, representando a Câmara Municipal de Manaus; o presidente da Associação Amazonense de Municípios e prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza; além dos gestores das forças de segurança do Estado.

Bases Arpão 2

A Base Fluvial Arpão 2 terá investimento anual de R$ 4,75 milhões, com recursos e gerenciamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) e projeto e execução da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

A estrutura é equipada com armamentos e equipamentos de ponta, como metralhadoras Negev, drones e óculos de visão noturna, além do auxílio de lanchas blindadas e uma academia que vai ajudar na manutenção da performance dos agentes de segurança.

A nova base vai ficar instalada entre os rios Negro e Branco, beneficiando os municípios da calha do rio Negro, dentre eles Barcelos, Novo Airão e Santa Isabel do Rio Negro.

Além da Arpão 2, outras duas bases serão deslocadas para novas áreas. São elas as bases fluviais Tiradentes e Paulo Pinto Nery. A Base Fluvial Tiradentes vai reforçar toda a calha dos rios do Alto Solimões, entre Tefé e Nova Olinda do Norte, até o município de Japurá.

A Base Fluvial Paulo Pinto Nery será deslocada para Itacoatiara, abrangendo áreas como Itacoatiara, Urucurituba, Maués, Autazes, Borba, Nova Olinda do Norte, além de Parintins e todos os municípios do rio Madeira.

Todas as bases atuam no combate aos crimes como o narcotráfico, biopirataria, extração ilegal de madeira, de areia, seixo, ouro, dentre outros. Para isso, as unidades contam com efetivos integrados da Polícia Militar do Amazonas, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento de Polícia Técnico-Científica. Além disso, a Base Fluvial Arpão 2 conta com o apoio das forças policiais de Roraima.

“A base vai dar mais segurança para a cidade de Manaus e vai ser colaborativo uma vez que a polícia de Roraima também vai embarcar, já que parte das drogas também ia para a Boa Vista. Com essa entrega, a segurança pública chega em praticamente todas as calhas de rio, levando mais segurança para quem trabalha nos rios, para nossas comunidades e também para os nossos irmãos do interior”, avaliou o secretário da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida.

Base Fluvial Arpão 1

Em agosto de 2020, o governador Wilson Lima lançou a Base Fluvial Arpão, projeto pioneiro de combate ao narcotráfico, à pirataria e aos crimes ambientais. Atuando no rio Solimões, entre os municípios de Coari e Tefé, a base proporciona suporte a operações policiais integradas.

Em parceria com o Governo Federal, a iniciativa causou prejuízos ao crime superiores a R$ 243,7 milhões nos últimos quatro anos, sendo R$ 84,9 milhões apenas em 2023.

Corpo de Bombeiros

A nova frota de 15 viaturas e equipamentos do Corpo de Bombeiros teve investimento de R$ 8 milhões e é uma medida prévia que faz parte do planejamento de intensificação das ações de combate a incêndio durante o verão amazônico para 2024.

Ao todo, são três viaturas Auto Bombas Tanques (ABTs), seis picapes, cinco carros e uma picape, sendo esses dois últimos para uso em fiscalizações em Manaus.

“São investimentos focados no período de estiagem que nós eventualmente poderemos sofrer. Os investimentos da ordem de R$ 8 milhões, com viaturas de combate a incêndio, salvamento e fiscalização são para darmos um robusto aparato de segurança para o Corpo de Bombeiros. O objetivo é dotar a cidade de Manaus e o interior com viaturas novas para que nós possamos fazer frente a qualquer eventualidade”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, coronel Orleiso Muniz.

Os veículos entregues serão utilizados no reforço operacional da capital e dos municípios de Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Tabatinga. Além disso, serão entregues 215 itens como capacetes de proteção, roupas de aproximação, botas entre outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e cinco drones para uso em missões como resgates e localização de incêndios em áreas de floresta.

Força Tarefa

Em 2023, durante a maior estiagem da história do Amazonas, o Corpo de Bombeiros esteve na linha de frente no combate aos incêndios pelo estado. Entre 12 de julho e 2 de dezembro, a corporação combateu 2.919 incêndios, sendo 2.090 por meio da Operação Aceiro no interior e 829 na capital com a operação Céu Limpo.

Ampliação no interior

Em novembro de 2023, o governador Wilson Lima apresentou o plano de implantação do Grupamento Integrado de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP), que deve ser totalmente instalado até o fim do primeiro semestre de 2024. Inicialmente, o grupamento atenderá 21 municípios que, atualmente, representam 92% dos registros de focos de calor no Estado.

*Com informações da assessoria

