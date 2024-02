Bahêa, Minha Paixão – Primeiro Campeão do Brasil”: jornalista baiano lança livro em Manaus

O renomado jornalista e escritor baiano, Nestor Mendes Jr, estará desembarcando em Manaus para um evento especial: o lançamento de seu mais recente trabalho literário, “Bahêa, Minha Paixão – Primeiro Campeão do Brasil”. A obra, que conta com a apresentação de Mário Kertész, será lançada nesta sexta-feira, 23 de fevereiro, em Manaus, no Recanto Baiano — Rua Dom Milton Correa Pereira, 1038-A, bairro Parque Dez — organizado pela Embaixada Tricolor de Manaus.

Com 320 páginas, capa dura e no formato 28,5 x 28,5, o livro é uma verdadeira imersão na história e na trajetória do Esporte Clube Bahia. Desde sua fundação, em 1º de janeiro de 1931, até a temporada de 2021, que marcou os 91 anos de existência do clube, Mendes Jr. conduz o leitor por uma jornada emocionante, repleta de conquistas, desafios e momentos inesquecíveis.

A obra promete cativar não apenas os torcedores do Bahia, mas também todos aqueles que apreciam o futebol e sua rica história. Com uma narrativa envolvente e detalhada, o autor mergulha nos bastidores do clube, revelando histórias marcantes e personagens que ajudaram a construir a identidade e a grandeza do tricolor baiano.

O lançamento do livro em Manaus representa uma oportunidade única para os admiradores do Esporte Clube Bahia na região amazônica conhecerem mais sobre a sua história e celebrarem junto com o autor esse importante marco literário. A Embaixada Tricolor de Manaus espera receber os amantes do futebol e os interessados em literatura esportiva para prestigiarem este evento imperdível que acontecerá no Recanto Baiano, Rua Dom Milton Correa Pereira 1038-A, bairro Parque Dez, na próxima sexta-feira (23.02), a partir das 19h.

Para mais informações sobre o lançamento e as atividades relacionadas, os interessados podem entrar em contato com a Embaixada Tricolor de Manaus através de suas redes sociais ou pelo Whatsapp (92) 98409-1010.

Leia mais

Dorival Júnior diz que quer Neymar na seleção: ‘Desde que esteja focado’

Flamengo vale mais que Corinthians e São Paulo juntos

Dia de Copa do Brasil: em estreias, Manaura recebe o Retrô-PE e Amazonas visita o Independente-AP