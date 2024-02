Dia de Copa do Brasil: em estreias, Manaura recebe o Retrô-PE e Amazonas visita o Independente-AP

Manaus (AM) – A Copa do Brasil vai começar para Manauara EC e Amazonas FC, equipes que representam o futebol amazonense na competição em 2024. Nesta quarta-feira (21), o Robô da Amazônia recebe o Retrô-PE no estádio Carlos Zamith, às 15h30 (horário de Manaus), na Zona Leste da capital amazonense, pela primeira fase do torneio. A Onça-pintada, por sua vez, visita o Independente-AP no estádio Zerão, em Macapá (AP), às 19h30 (de Manaus).

Para avançar, os cenários são diferentes para cada equipe. O Manauara joga como mandante e, por isso, se classifica para a próxima fase somente em caso de vitória; o Retrô-PE, por sua vez, só precisa do empate para voltar a Pernambuco com a classificação. O Amazonas, que joga como visitante, é quem tem a vantagem do empate contra o Independente-AP.

Manauara precisa vencer para se classificar. Foto: Rudson Renan/MEC

Novatos do futebol baré, Amazonas e Manauara fizeram a final do Campeonato Amazonense de 2023. Naquela decisão, a Onça-pintada levou a melhor e venceu por 1 a 0 no placar agregado, com gol de Luan Santos, que não está mais na equipe aurinegra – a primeira partida terminou em 0 a 0. Com as vagas na decisão, as duas equipes garantiram a classificação para a Copa do Brasil deste ano.

Além da Copa do Brasil, o Amazonas ainda disputa a Série B na sequência temporada, outra estreia marcada para 2024. O Manauara tenta uma vaga na Série C pela Série D. Ambos jogam o Estadual e também vão representar o futebol amazonense na Copa Verde.

Ingressos

Aos torcedores interessados em apoiar o Manauara, os ingressos para a partida estarão à venda na bilheteria do Zamith a partir das 13h30. Os valores dos bilhetes custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Conforme orientação da Federação Amazonense de Futebol (FAF), crianças até 12 anos, idosos (a partir de 65 anos) e PCDs não pagam.

Em três anos de fundação, é a primeira vez que o Robô da Amazônia jogará a competição. Completando uma semana no comando, o técnico do Robô da Amazônia, Alan George, avaliou o período de preparação.

“Foi uma semana muito importante para o nosso trabalho, ao mesmo tempo que vamos conhecendo o elenco. Temos que estar estudando a equipe adversária e buscando o máximo de informações possíveis, mas tudo encaminhado, graças a Deus”, disse Alan.

Foco na Copa do Brasil

Patric lidera o ranking de assistências do Amazonas FC. Foto: João Normando/AMFC

O lateral-direito Patric, do Amazonas, já distribuiu três assistências no turno do Campeonato Amazonense e lidera o quesito na equipe comandada por Luizinho Vieira. A Onça, que vai disputar a final do primeiro turno do Barezão 2024 contra o São Raimundo, após passar pelo Nacional, já pensa na estreia na Copa do Brasil, sem muito tempo para comemorar a classificação.

“Essa será a semana mais importante, até então, do ano. Sabemos o que representa hoje para um clube disputar a Copa do Brasil e queremos mostrar os motivos que fazem do Amazonas ser umas das 40 principais forças do futebol brasileiro. E, logicamente, queremos buscar o nosso primeiro título da temporada no próximo domingo. O nosso jogo coletivo tem evoluído a cada partida graças ao sistema global utilizado pelo Luizinho Vieira. O nosso time está confiante para ter uma semana com grandes resultados”, finalizou Patric.

