“Sexualidade é entender sua própria identidade”, afirma a psicanalista Sarah Moura

Com uma abordagem que visa fortalecer a identidade, Sarah explora a conexão entre eu, comunicação e sexualidade, conhecida como ‘Tríade do Sucesso”

Em um mundo onde a sexualidade ainda é tratada como tabu, a psicanalista Sarah Moura desafia a narrativa ao ressaltar a importância de compreender a própria identidade para viver relacionamentos mais saudáveis e uma sexualidade mais plena. Com uma abordagem que visa fortalecer a essência das pessoas, Sarah explora a conexão entre o eu, comunicação e sexualidade, conhecida como ‘Tríade do Relacionamento de Sucesso”.

Psicanalista, sexóloga, ESPECIALISTA em Terapia Cognitivo Comportamental e Master Hipnoterapeuta, Sarah Moura ressalta que a sexualidade não pode ser dissociada de nenhum aspecto da vida do ser humano. “Ela atinge diretamente a nossa saúde mental e emocional, influenciando como buscamos e aceitamos o amor. Além de afetar nossa performance em diversos papéis, como o de mãe, mulher e empresária”, acrescenta.

Com mais de cinco anos na missão de desmistificar a sexualidade e no foco em promover o empoderamento através do autoconhecimento, da comunicação assertiva e da vivência plena da sexualidade, a especialista tem levado pessoas a entenderem a aceitar o primeiro passo para uma vida plena e satisfatória.

“Meu objetivo é fortalecer a mulher em sua essência, sua identidade. Quando ela entende quem ela é, a mulher consegue ter relacionamentos melhores e viver uma sexualidade bem resolvida”, explica Sarah Moura.

A especialista afirma ainda que a mulher que reconhece a sua identidade se expressa melhor na comunicação, no amor e no sexo, consegue falar do que gosta, limites e experimentar novidades. Além de alcançar o tão desejado orgasmo, que para muitas é uma realidade distante.

Com temas como “Sexualidade Sem Neura” e “Sexualidade e o Sucesso Profissional”, Sarah Moura tem impactado positivamente na vida de seus clientes. Inicialmente, buscam ajudam para auxiliar nos problemas de relacionamento e trabalho.

Através de palestras, workshops e participações em mídia, Sarah busca disseminar conhecimento e promover uma abordagem mais saudável e consciente da sexualidade.

“Enquanto trabalhamos o emocional e adquirimos mais conhecimento, a vida muda. É gratificante ver como pequenas mudanças na forma como nos compreendemos e nos relacionamos podem ter um impacto tão significativo em nossa felicidade e realização pessoal”, conclui Sarah Moura.

