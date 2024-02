Vacinação contra dengue em Manaus inicia nesta quinta (22), na comunidade Parque das Tribos

Crianças com idade de 10 e 11 anos serão as primeiras a serem imunizadas na fase inicial da estratégia

Manaus (AM) – A vacinação contra a dengue começa nesta quinta-feira (22) em Manaus. A Prefeitura de Manaus realiza a abertura oficial às 9h, na Unidade de Saúde da Família (USF) Parque das Tribos, na comunidade Parque das Tribos, localizada no bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste da capital amazonense. Na fase inicial da estratégia, serão imunizadas crianças com idade de 10 e 11 anos, com a oferta do imunizante em 171 salas de vacina.

A meta da estratégia de vacinação é alcançar 90% da população na faixa etária de 10 a 14 anos. O atendimento inicialmente é voltado a crianças de 10 e 11 anos, em razão da limitação de doses e do maior índice de hospitalização, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, avançando progressivamente dentro da faixa etária prevista no Programa Nacional de Imunização (PNI).

A vacinação contra a dengue complementa as ações já desenvolvidas da gestão municipal para prevenção e controle de arboviroses, entre elas, o manejo ambiental e as inspeções dos agentes de vigilância nas residências.

A abertura oficial contará com a presença do prefeito de Manaus, David Almeida, e do subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, que vão acompanhar o início da imunização de crianças da comunidade Parque das Tribos e entorno.

Imunização

Para a secretária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, a vacinação representa um avanço no enfrentamento da dengue, que teve aumento de casos em todo o país neste início de ano.

“A vacina é mais uma conquista da saúde pública, e ficamos felizes em contar com essa proteção para nossas crianças. Pedimos aos pais que não deixem de vacinar os filhos, e sigam atentos para eliminar os focos de água parada nas casas e quintais, que servem de criadouros para os mosquitos”, afirma Shádia.

