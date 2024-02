Evento inédito debate temas relacionados ao futuro da saúde na região Norte

Melhoria na assistência e redução de custos, métodos para tratamento de tumores hepáticos, empreendedorismo na Enfermagem e o futuro da saúde suplementar são alguns temas que serão debatidos no I Simpósio de Auditoria em Saúde, evento inédito que acontecerá nos dias 26 e 27 de março, em Manaus (AM).

O simpósio é realizado pela Associação Brasileira dos Enfermeiros do Amazonas (ABEA-AM) e visa fomentar a qualificação profissional e a melhoria dos serviços de saúde no setor público e privado da Região Norte. Os ingressos são limitados e vendidos no Sympla (abre.ai/iQn1), com valores de R$ 150 para estudantes, R$ 325 para associados da ABEA e R$ 400 para profissionais formados.

Para isso, vários nomes de destaque acadêmico, científico e técnico estarão presentes, abordando temas de relevância. Uma dessas pessoas é a Dra. Goldete Priszkulnik, médica, executiva em gestão em saúde suplementar e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica (SBAM), que ministrará a palestra “A jornada de auditoria como ferramenta de melhoria da qualidade assistencial e redução dos custos”.

A especialista explica que, além de garantir que os serviços prestados estejam em acordo com a legislação vigente, a auditoria tem um poder benéfico às organizações e ao bem-estar dos pacientes. “Com relatórios em mãos, os gestores alinham os custos operacionais junto aos recursos disponíveis em caixa. Isso corrige imperfeições, além de manter o ambiente competitivo e sustentável”, diz Priszkulnik, que também é editora científica do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde (JBAS).

Os interessados em medicina menos invasiva e mais humana marcam presença na programação “Métodos Ablativos Para Tratamento de Tumores Hepático – Radiofrequência”, ministrada por Sidney Chalub, médico e Dr. em Ciências da Saúde, com vasta experiência em traumas.

Abrir o próprio negócio e inovar na saúde também terá espaço no simpósio, a partir da palestra “Empreendedorismo na Enfermagem”. A responsável pelo momento será Alessandra Cavalcante, enfermeira auditora há mais de 10 anos, pós-graduanda em Auditoria Perita-Judicial, mentora e empresária por trás da Audit Saúde. Ela vem de Roraima para fazer a palestra em Manaus.

Outro tema que será abordado é “Presente, Passado e Futuro da Saúde Suplementar”, sob responsabilidade de Rogério Scarabel, bacharel em Direito, especialista em Gestão Hospitalar e Organização da Saúde e ex-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

“Compreendemos a complexidade do tema ‘Auditoria em Saúde’, que exige uma discussão profunda, liderada por quem estuda, pratica e inova na área diariamente, tanto a nível regional, quanto a nacional. Estamos ansiosos por esses dois dias”, compartilha Alexandra de Biasi, presidente da ABEA no Amazonas.

*Com informações da assessoria.

