Últimos dias para concorrer a caminhão de prêmios da TVLar e moto no sorteio de fevereiro

Manaus (AM) — Celebrando 60 anos, a TVLar segue com as comemorações, mesmo com aniversário no dia 7 deste mês. Até agosto, a promoção de aniversário sorteará um caminhão de prêmios cheio de produtos e uma motocicleta por mês. Quem deseja concorrer ao sorteio de fevereiro precisa correr, pois os números da sorte serão disponibilizados nas compras realizadas até este domingo (25). A cada R$ 300 em compras, os clientes ganham uma chance.

O primeiro dos seis sorteios será realizado no dia 28 de fevereiro. O diretor-geral da TVLar, Bruno Sobral, destaca que a iniciativa é um agradecimento aos clientes pela confiança ao longo de seis décadas de história da empresa.

“Para dar chances a todos os clientes, a promoção segue até o mês de agosto. Até lá será realizado um sorteio por mês, começando pelo de fevereiro. Os sorteios serão cumulativos, o que significa que os participantes estarão concorrendo todos os meses a partir da data do seu cadastro”, explica Sobral.

A participação é aberta a pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes nos estados do Amazonas e Roraima. Para concorrer, basta realizar compras nas lojas físicas da TVLar ou pelo site, acumulando um número da sorte a cada R$ 300 em compras. Depois, basta acessar o site da TVLar e se cadastrar. Ao adquirir produtos de marcas aceleradoras, os participantes têm chances extras de ganhar.

Os caminhões de prêmios incluem lavadoras, fogões, refrigeradores, microondas, TVs, smartphones e uma variedade de itens que vão equipar e tornar mais confortável qualquer lar, além de motocicletas Yamaha FZ 15, 150cc 0 km. Os ganhadores serão notificados por telefone ou e-mail e os prêmios serão entregues até 30 dias após a apuração.

Mais informações e para se cadastrar, no site oficial da promoção em https://www.60anostvlar.com.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dívidas: Quase R$ 200 milhões são recuperados por meio dos Cartórios de Protesto no Amazonas

Crédito Rosa oferta financiamentos de R$ 500 a R$ 21 mil para mulheres empreendedoras no AM

Piscicultores de municípios do interior do AM recebem 93 mil alevinos de tambaqui