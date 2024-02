Bolsonaro fica em silêncio em depoimento à Polícia Federal, diz defesa

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ele ficou em silêncio no depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira. O depoimento durou cerca de 15 minutos. As informações são do site O Globo.

“O presidente já saiu, fez o uso do silêncio conforme a defesa antecipou”, disse o advogado Paulo Cunha, alegando que a defesa não teve acesso a todos os elementos da investigação, como o acesso à delação do tenente-coronel do Exército Mauro Cid.

Bolsonaro foi à sede da Polícia Federal para prestar depoimento no âmbito de uma investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Além de Bolsonaro, outras 22 pessoas, incluindo ex-ministros e militares, foram intimadas a prestarem depoimento hoje.

O advogado Paulo Cunha afirmou que o ex-presidente não cometeu nenhum delito e disse ainda que Bolsonaro “não teme nada porque não fez nada”. E acrescentou que ele nunca foi “simpático” a movimentos golpistas.

“O presidente Bolsonaro nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista”, afirmou.

Em nota, a defesa do ex-presidente disse ainda que Bolsonaro não abre mão de prestar depoimento, o que fará assim que “seja garantido o acesso” solicitado. “Não sendo demais lembrar que jamais se furtou ao comparecimento perante a autoridade policial quando intimado.”

Também foram à sede da PF os ex-ministros Braga Netto (Defesa), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

