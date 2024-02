Homem é preso por furto de 200 kg de frango e 30 kg de ração de galpão no AM

Mohamed Aly das Graças, de 24 anos, foi preso por furto qualificado ocorrido em um galpão, em Juruá, no interior do Amazonas. Ação da Polícia Civil aconteceu em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Guarda Civil Municipal (GCM).

Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime ocorreu na terça-feira (20), ocasião em que o suspeito invadiu o local e furtou 200 quilos de frango e 30 quilos de ração, e as diligências iniciaram assim que as equipes tomaram conhecimento do caso.

“Durante o levantamento de informações, também foi possível constatar que Mohamed Aly estava sendo investigado por outros furtos. Conseguimos localizá-lo e prendê-lo ainda naquele mesmo dia, em menos de 5 horas de diligências”, disse.

Segundo o titular, o infrator é de alta periculosidade e já tinha sido preso outras vezes por diversos crimes, e por isso foi solicitada a transferência dele para uma unidade prisional de Manaus.

Procedimentos

Mohamed Aly responderá por furto qualificado e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais

Quadrilha é presa por furto, receptação e tráfico de drogas no interior do AM