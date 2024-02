Conheça as 4 principais doenças que podem levar a perda da visão

Muitas doenças oftalmológicas podem ser evitadas por meio do diagnóstico precoce e tratamento adequado

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o total da população mundial de pessoas cegas é de 39 milhões. Essa condição que prejudica a qualidade de vida pode ter diferentes causas.

Muitas doenças oftalmológicas podem ser evitadas por meio do diagnóstico precoce e tratamento adequado. Se os principais sintomas da cegueira estiverem associados a qualquer um dos sinais presentes na lista abaixo, é importante procurar de forma imediata o atendimento médico especializado: Visão turva; Dor intensa e repentina no(s) olho(s); Flashes de luz ou pontos flutuantes na visão; Dor intensa de cabeça.

Entre os principais fatores que elevam a chance de desenvolvimento de cegueira estão a diabetes, a hipertensão, problemas relacionados à tireoide, artrite reumatoide e traumas oculares.

Cuidados com a alimentação e uso de óculos escuros estão entre as medidas paliativas. Mas quando saber quando procurar um oftalmologista? Eu separei quatro das principais doenças que podem, se não tratadas, levar à cegueira.

As pessoas precisam prestar atenção em sinais que podem indicar que tem algum problema de visão, como uma simples coceira até algo que incomode os olhos. Nesse momento, é preciso buscar ajuda profissional de imediato. Quando mais rápido o diagnóstico e início do tratamento indicado sem demora podem evitar sérias complicações.

Entre os sinais e sintomas de alerta estão: A dor ocular, acompanhada ou não de dor de cabeça, é um sintoma que requer atenção. Desconforto na região dos olhos e fronte, sensação de peso e cansaço visual; Fotofobia significa aversão à luz. É uma queixa comum entre os pacientes, especialmente aqueles que têm olhos claros e os portadores de astigmatismo; Perda de campo visual é também uma urgência e, claro, um sinal de quando procurar um oftalmologista.

Glaucoma (irreversível)

É uma doença do nervo ótico, que é como um cabo que leva a imagem do olho ao cérebro. Esse nervo fica doente por conta de uma pressão intraocular inadequada. Uma pressão que se eleva, que na maioria das vezes não causa sintomas. É uma doença que leva o paciente a ter uma perda lateral da visão e pode evoluir com cegueira.

Retinopatia Diabética (irreversível)

Doença do diabetes que afeta o fundo do olho, a retina. É a segunda causa de perda irreversível no mundo, porque lesiona pequenos vasos que levam o sangue ao fundo dos olhos, e essas lesões causam microaneurismas e até hemorragias que aos poucos, vão deteriorando a visão.

Degeneração macular relacionada à idade DMRI (irreversível)

Após os 60, 65 anos, existe uma região da nossa visão, a mácula, que pode sofrer alterações, como edemas, e o paciente pode ter comprometimento da visão central

Catarata (reversível)

É uma alteração ocular que atinge e torna opaco o cristalino (lente situada atrás da íris cuja transparência permite que os raios de luz o atravessem e alcancem a retina para formar a imagem), o que compromete a visão, o paciente enxerga muito embaçado e pode evoluir até à cegueira, sendo reversível com cirurgia, mesmo nesses casos.

Além dessas principais doenças, existem outras que são silenciosas que podem levar a perda irreversível da visão se não tratadas precocemente. Sendo assim, é de suma importância para a saúde dos seus olhos e da sua visão, consultar seu oftalmologista regularmente.

Dr. Swammy Mitozo – Médico Oftalmologista, especialista em Gerontologia e Saúde do Idoso. Pesquisador da FUnATI. Mestre em Doenças Tropicais e Infecciosas pela Fundação de Medicina Tropical (UEA/FMT)

