Cresce para 5 o número de mortes investigadas por dengue no Amazonas

Manaus (AM) – O número de casos de óbitos investigados por suspeita de dengue aumentaram no Amazonas, de acordo com o Ministério da Saúde. Na última atualização realizada pelo Painel de Monitoramento das Arboviroses, na última sexta-feira (23), a quantidade de casos de mortes investigados subiu para 5. Até o momento, no Amazonas, 5.238 casos prováveis de dengue estão sendo apurados.

Os óbitos sob investigação foram registrados nos municípios de Manaus, com 3 possíveis casos investigados, Lábrea e Coari, com um caso cada uma das cidades.

Nesse mesmo período, em 2023, o número de casos prováveis de dengue no Estado eram apenas de 2088. Enquanto em 2024, esse número subiu em, aproximadamente, 280% e alcançou a faixa de 7.941 casos em suspeita.

A campanha de vacinação contra a dengue, na capital, iniciou-se na quinta-feira (22), da última semana. A campanha tem meta de alcançar 90% das 65.037 crianças de 10 e 11 anos de idade de Manaus, de acordo com a Prefeitura de Manaus.

Outros municípios do Amazonas iniciaram a campanha de vacinação contra a dengue. Careiro da Várzea e Autazes foram os pioneiros no Estado, além da capital. Os municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Nova Olinda do Norte e Presidente Figueiredo preveem início da vacinação na próxima segunda-feira (26).

Acesso à vacina

A nova vacina contra a dengue está disponível em 171 salas de vacina da rede municipal. Do total de unidades, nove atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h. Sendo elas:

Clínica da Família Carmen Nicolau, na Rua Nestor Nascimento, s/n, Lago Azul;

UBS Áugias Gadelha, na Rua A, 15, Conjunto Ribeiro Júnior, no bairro Cidade Nova;

UBS Sálvio Belota, na Rua das Samambaias, 786, no Santa Etelvina;

USF Dr. José Rayol dos Santos, na Avenida Constantino Nery, s/n, Chapada;

UBS Amazonas Palhano, na Rua Antônio Mathias, s/n, São José;

UBS Alfredo Campos, na Alameda Cosme Ferreira, s/n, no bairro Zumbi

UBS Leonor Brilhante, na Avenida Autaz Mirim, 8004, no Tancredo Neves;

UBS Leonor de Freitas, na Avenida Brasil, s/n, Compensa

UBS Deodato M. Leão, na Avenida Presidente Dutra, s/n, no bairro Glória.

O esquema da vacina Qdenga é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose. As crianças que tiveram diagnóstico confirmado de dengue devem aguardar seis meses para começar o esquema vacinal e quem for infectado após a primeira dose, precisa aguardar 30 dias após o surgimento dos sintomas da dengue para receber a segunda dose da vacina.

Não podem ser vacinados os que tenham imunodeficiência congênita ou adquirida, portadores de HIV, os que usam medicamentos imunossupressores, gestantes e mulheres em período de amamentação.

