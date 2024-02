Educação sobre Dengue nas escolas pode ajudar a controlar epidemia

De acordo com o Ministério da Saúde, a epidemia atual de dengue será a pior dos últimos anos. Dados do Painel de Arboviroses do Ministério registram 653 mil casos prováveis de contágio na população nos dois primeiros meses do ano e os números devem aumentar.

Ainda no início de fevereiro, o Ministério estimou que os casos prováveis e efetivos de dengue podem chegar ao acumulado de 4,2 milhões em dezembro, o maior da história. Isso representa pouco menos que o triplo de casos totais do ano passado, que atingiu 1,6 milhão.

A emergência sanitária também acende o alerta em relação às crianças, que estão entre os grupos mais sensíveis ao contágio e voltando a frequentar as aulas. “Diante da gravidade do assunto, é importante as escolas adotarem medidas de precaução e abordarem o tema nas aulas de forma criativa, com vídeos e atividades práticas”, afirma Vitor Azambuja, cofundador da metodologia educacional De Criança Para Criança (DCPC).

Na salas de aula

“É importante saber se as crianças estão acompanhando o assunto e compreendendo a necessidade dos cuidados com a saúde. A dengue voltou e as crianças podem falar disso para outras crianças usando a sua própria expressividade. O que uma criança fala, a outra entende”, destaca Vitor.

Do ensinamento teórico ao prático, é possível trabalhar o tema da dengue de diversas formas nas salas de aula, acrescenta o professor e consultor pedagógico do DCPC José Francisco Aparecido, conhecido como Chiquinho. Se o professor já tiver passado as informações sobre como é o mosquito, onde ele se aloja e período de atividade, os alunos podem fazer uma pesquisa na própria escola.

“Visto que o mosquito da dengue é ativo de dia e age principalmente no período de aula, dá para levar as crianças aos espaços da escola para ver se há vasos com água empoçada e tudo aquilo que propicia ao mosquito se reproduzir. A criança tem que ter noção, mas é importante que ela visualize. Dessa forma, quando ela voltar para sua casa, fará o mesmo”, detalha Chiquinho.

Usar outras ferramentas pedagógicas também ajuda a fixar conceitos, continua o professor. Como sugestões, podem ser realizados podcasts ou trabalho específico com especialistas na área da saúde, além de palestras para as crianças por meio de fantoches, jogos e atividades criativas. Entre elas está a metodologia do DCPC, de transformação de histórias em desenhos animados.

Criatividade na escola

Pela metodologia do DCPC, os alunos do Ensino Fundamental das escolas parceiras escolhem um tema mediado pelo professor e criam uma história com roteiro, desenhos e narração. Os arquivos são digitalizados e enviados à plataforma do DCPC para serem transformados em animação.

Um dos exemplos é o vídeo “Vamos combater a dengue”, animado pelo DCPC a partir de uma história feita por alunos da 3ª série do Ensino Fundamental do colégio Anglo Vinhedo. A história é sobre como os filhos de um homem picado pelo mosquito da dengue se esforçam para cuidar dele e conscientizar as pessoas sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação dos mosquitos.

*Com informações da Assessoria

