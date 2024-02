Apresentador Fausto Silva passa por transplante de rim em SP

O apresentador Fausto Silva, 73 anos, foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo no domingo (25) para passar por um transplante de rim que aconteceu sem intercorrências nesta segunda-feira (26) segundo nota divulgada pelo hospital.

A cirurgia foi realizada 6 meses após o transplante de coração que o apresentador foi submetido no ano passado.

“O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico”,

diz nota divulgada pelo hospital.