Faustão fala pela 1º vez após transplante do coração: ‘Preciso motivar a doação de órgãos’

A cirurgia do apresentador foi um sucesso segundo os médicos.

Faustão deu sua primeira entrevista após o transplante de coração, a exclusiva é de Lucas Pasin, do site UOL, a conversa aconteceu por telefone na manhã desta quinta-feira (31). A cirurgia do apresentador foi um sucesso segundo os médicos.

Em nota o Hospital Israelita Albert Einstein afirma que “a função cardíaca está normalizada e estável e, hoje, foram retirados o dreno e alguns cateteres, além de o paciente ter iniciado a fisioterapia.”

Fausto foi questionado no que pensou ao acordar após a cirurgia, o apresentador afirma: “O meu primeiro pensamento foi: eu preciso motivar a doação de órgãos. O Brasil tem que ser o primeiro lugar do mundo. Tem que existir mais projetos. Precisamos fazer alguma coisa para melhorar isso, e pensarmos nos próximos. Precisamos usar a fé na doação. Se eu não tivesse fé, não estaria vivo.”

Em entrevista exclusiva ao site UOL Faustão exalta o SUS e falou sobre a importância do sistema: "Ontem parecia que eu estava num dia normal na minha vida. Sentei, andei, conversei. Só tenho a agradecer aos meus médicos e ao SUS. Tudo isso também é graças ao SUS". pic.twitter.com/bckkO9750E — Portal Em Tempo (@emtempofb) August 31, 2023



O apresentador de 73 anos fez apelo sobre doação de órgãos e elogia SUS e cita a desinformação sobre como se deu a prioridade na fila de transplante.

“Sinto como se o meu coração batesse ainda mais forte, é uma sensação única. Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo (…) Meu primeiro pensamento foi: eu preciso motivar a doação de órgãos. O Brasil tem que ser o primeiro lugar do mundo. Tem que existir mais projetos. Precisamos fazer alguma coisa para melhorar isso, e pensarmos nos próximos”. Fausto Silva ainda exaltou o SUS e falou sobre a importância do sistema: “Ontem parecia que eu estava num dia normal na minha vida. Sentei, andei, conversei. É um absurdo poder fazer tudo isso. Só tenho a agradecer aos meus médicos e ao SUS. Tudo isso também é graças ao SUS”.

BOLETIM MÉDICO

O apresentador já consegue respirar sem ajuda de aparelhos, além de conseguir conversar normalmente e apresenta boa função do coração, foram retirados o dreno e alguns cateteres, além de o paciente ter iniciado a fisioterapia.

*Com informações do site UOL

Leia mais

Hospital faz atualização sobre estado de saúde de Faustão

Faustão era 2º da fila e teve prioridade por estado de saúde, diz ministério

Faustão: hospital recebe órgão e apresentador passa por cirurgia de transplante de coração