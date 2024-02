Escola oferece formação especializada em segurança cibernética para profissionais de TI

O avanço de novas tecnologias vem acompanhado de ataques cibernéticos cada vez mais elaborados, exigindo das empresas investimentos não só na sua infraestrutura de dados como também em profissionais de tecnologia da informação (TI) especializados para lidar com esses casos. Por conta dessa demanda reprimida do Polo Industrial de Manaus (PIM), a escola tecnológica da FPFtech (etech) em parceria com a TI Safe lança o curso Segurança Cibernética para a Indústria 4.0., que terá duração de dois meses.

O curso é voltado tanto para profissionais de TI já estabelecidos no mercado quanto estudantes da área. Com 30% das vagas voltadas para a comunidade em geral, o curso terá uma carga de mais de 200 horas de conteúdo, utilizando toda a infraestrutura de laboratórios da escola da Fundação Desembargador Paulo Feitoza, além de incluir o kit educacional e alimentação no decorrer das aulas. O público interessado pode obter mais informações sobre o acesso ao curso através do e-mail [email protected].

A diretora educacional da etech, Nancy Cavalcante, explicou que o objetivo primordial do curso é capacitar profissionais e estudantes para proteger efetivamente os sistemas, processos e dados da Indústria 4.0 contra ameaças cibernéticas.

“Os participantes vão poder aprender a realmente proteger toda a sua planta industrial, toda a sua rede de TI, evitando ataques e problemas futuros na empresa. Cada vez mais que a tecnologia avança, tudo vai para internet e acaba deixando vulnerável a propriedade intelectual e segurança da empresa e, com isso, a demanda de empresas querendo se proteger foi crescendo ao longo desses anos. A FPFtech percebeu essa demanda reprimida e que não possui um curso com essa característica e qualidade na região”, destacou Cavalcante.

Na avaliação do CTO da TI Safe, Thiago Branquinho, a parceria com a FPFtech iniciada em 2023 e agora consolidada com o lançamento do curso, deve trazer um impacto na formação de pessoas da área de informação, além de ser uma oportunidade única para quem busca se tornar referência no mercado.

“Estamos lançando o melhor curso de segurança cibernética para indústrias já visto no mercado. Quando a gente fala em Indústria 4.0., você tem a implantação das tecnologias que compõem a indústria, mas para você ter todo o resto, é preciso segurança para sustentar essa estrutura. Particularmente, a gente acredita que sem segurança você não consegue ter um futuro digital”, salientou Branquinho.

Segundo Thiago Branquinho, a parceria com uma fundação referência em pesquisa e desenvolvimento, vai ajudar a construir o que ele chama de “massa crítica” de segurança digital.

“Hoje, existe um déficit de 4 milhões de profissionais de segurança cibernética no mundo, então, quando a gente fala em formar pessoas, a gente fala também da proteção do planeta dos efeitos de ataques hackers”, acrescentou.

Para a gerente de negócios da FPFtech, Elaine Garcia, a parceria com a TI Safe representa um marco importante na área educacional da fundação.

“Esse processo de parceria com a TI Safe, que também atua na formação de profissionais do mercado de tecnologia, vem muito de encontro à capacitação de pessoas para segurança da informação que a etech está oferecendo. Será um curso muito potente para a formação de profissionais, com muita informação do que há de melhor e mais recente em referência no setor de segurança da informação”, completou Garcia.

