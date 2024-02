Grupo de ensino fortalece discurso da igualdade de gênero ao patrocinar Supercopa do Brasil

Em um compromisso sólido com a igualdade de gênero no esporte, a Grau Educacional consolidou seu apoio como um dos patrocinadores oficiais da Supercopa do Brasil de Futebol Feminino, que teve o Corinthians como campeão desta edição. O investimento na competição ultrapassou a marca de R$ 200 mil.

Reconhecida por seu comprometimento com a educação de qualidade, a Grau Educacional está ampliando seu apoio para além das salas de aula, direcionando recursos para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil.

“Acreditamos no poder transformador do esporte e estamos comprometidos em contribuir para a construção de uma sociedade mais equitativa. Ao apoiar o futebol feminino, buscamos inspirar meninas e mulheres a perseguirem seus sonhos no esporte, promovendo valores essenciais como respeito, determinação e trabalho em equipe”, explicou Elielson Filho, diretor de marketing da rede.

Ao longo de 2024, a rede pernambucana, que engloba Grau Técnico, Grau Profissionalizante e Faculdade Grau, planeja patrocinar outros eventos esportivos, investindo mais de 2 milhões de reais.

Sobre o Grau Educacional

O Grau Educacional é um grupo de ensino originado do Grau Técnico, conquistando a confiança e liderança do mercado em pouco mais de 10 anos. Presente em todas as regiões do Brasil com unidades franqueadas, o grupo oferece ensino técnico e profissionalizante através das marcas Grau Técnico e Grau Profissionalizante.

Em 2023, a empresa lançou a Faculdade Grau, com ensino EAD nos cursos superiores mais procurados do Brasil: administração e pedagogia. Com 140 unidades em operação e 140 mil alunos ativos, o Grau Educacional oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios.

*Com informações da assessoria

