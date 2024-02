Faculdade de Manaus oferece oficinas gratuitas em diversas áreas neste sábado (02)

Manaus (AM) – A Faculdade Santa Teresa abre as portas neste sábado (02) para a comunidade participar de uma série de oficinas gratuitas nas áreas de Gastronomia, Moda, Arquitetura, Saúde e Psicologia. A primeira edição do Explora 2024 acontece das 8h às 12h, na sede da instituição, na rua Acre, 200, bairro Nossa Senhora das Graças.

Os interessados podem se inscrever pelo link e escolher as oficinas que desejam participar. Entre as atividades disponibilizadas estão as oficinas de “Coquetelaria Amazônica”, com os chefs Márcio Gonzaga e Antônio Carlos e “Risotos Finos”, com os chefs Bruno Leitão e Mansur Seffair.

Na área de Design de Moda, a coordenadora do curso, Chris Basílio, vai dar dicas de análise de estilo e consultoria de imagem, reforçando os pontos fortes de cada indivíduo e sua autoestima.

A comunidade também vai poder participar de uma oficina de técnicas de respiração para redução do estresse e ansiedade, ministrada pela professora Danielle Salles. Ela vai ensinar através do mindfulness, prática meditativa bastante difundida atualmente e que auxilia na melhora dos comportamentos cotidianos, ajudando a estabelecer a regulação emocional, diminuir o estresse, ter atenção plena, entre outros comportamentos.

Para os interessados na área da Saúde, o professor Daniel Fagundes, ministra a oficina “Noções de biossegurança em clínicas e consultórios”.

O Explora 2024 também contará com oficinas na área de Arquitetura, como “Conforto térmico para ambientes de extremo calor”, com a professora Andrezza Barboza. Ela vai ensinar na prática como desenvolver o projeto de um ambiente, avaliando aspectos como a arborização e a posição do vento e do som em determinada região. Ela exemplifica dizendo que a posição do sol pode ser verificada apenas utilizando um celular como ferramenta.

Faz parte da programação, ainda, a oficina de “Prática de jardinagem para pequenos ambientes da casa”, com o professor Roberth Aragão, que vai ensinar a montar uma pequena horta utilizando espécies como hortelã e manjericão. Também vai dar dicas sobre os melhores tipos de adubo de acordo com a espécie, como utilizar o material drenante para a água da irrigação. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) é parceira da atividade e estará na faculdade com um stand fazendo a doação de 100 mudas de plantas. Representantes da secretaria também vão palestrar sobre paisagismo urbano.

Ainda como parte da programação de Arquitetura, o professor Maurício de Carvalho vai ministrar oficina sobre uso de cores e texturas na concepção do projeto.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Faculdade promove programação de cursos e palestras em dezembro

Faculdade de Medicina nos EUA dará aulas gratuitas

Faculdade de Manaus realiza oficinas gratuitas de produção de cosméticos artesanais